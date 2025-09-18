El gobernador Marcelo Orrego profundizó la política de acompañamiento al sector privado sanjuanino con la habilitación de nuevas líneas de financiamiento y asistencia técnica, sostenidas exclusivamente con recursos provinciales. La reciente colocación de $19.412 millones en créditos y $10.625 millones en Aportes No Reembolsables (ANR) refuerza el esquema de apoyo a empresas de todos los rubros, en un contexto nacional marcado por altas tasas de interés y dificultades para acceder al crédito.

En esta etapa, el Gobierno dispuso $14.062 millones destinados a proyectos de inversión en bienes de capital y ampliaciones de pymes de la agroindustria, el comercio y los servicios, con tasas del 19% y plazos de hasta 48 meses. A esto se suman líneas específicas: $1.500 millones para el turismo, con préstamos adaptados a hotelería, gastronomía y servicios turísticos, y un cupo reservado para los departamentos alejados; $3.500 millones en créditos de capital de trabajo para pymes de todos los sectores; y $350 millones en microcréditos de hasta $3 millones para microempresas y emprendedores.

El programa también incluye un robusto esquema de asistencia técnica. A través de la Agencia San Juan de Inversiones, se dispusieron $10.425 millones en ANR para consultorías en certificaciones de calidad, diseño de procesos y productos, estudios de mercado, marketing digital y participación en ferias internacionales. Estos aportes pueden cubrir hasta el 90% de los proyectos liderados por mujeres, iniciativas verdes o de base tecnológica, así como proyectos asociativos. Paralelamente, la Agencia Calidad San Juan ofrece $200 millones adicionales para microcréditos orientados a nuevos emprendedores y proyectos de autoempleo.

Con estas herramientas, el Gobierno provincial busca mejorar la competitividad de las pymes, diversificar la matriz productiva y preparar a las empresas locales para aprovechar futuras oportunidades de inversión, como las vinculadas al desarrollo minero.

En lo que va de 2025, el Ejecutivo ya había destinado $13.800 millones al sector agrícola, que se suman a los más de $44.000 millones otorgados en 2024. Con este nuevo paquete, el total movilizado en apenas 20 meses supera los $88.000 millones, una cifra récord para la provincia.

De esta manera, Orrego reafirma su compromiso de sostener el crecimiento económico, fortalecer al sector privado y generar las condiciones necesarias para el desarrollo productivo de San Juan, priorizando siempre el empleo y la calidad de vida de los sanjuaninos.