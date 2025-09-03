Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, advirtió sobre la profunda crisis que atraviesa la industria nacional y provincial, y destacó la necesidad de medidas que permitan a las empresas desarrollarse y mantenerse competitivas. “La industria argentina está totalmente deprimida y carece de herramientas para poder desarrollarse”, sostuvo en diálogo con Canal 13.

Palacios subrayó la importancia del sector industrial en la generación de empleo: “El sector industrial es el mayor empleador de mano de obra privada que tiene la provincia de San Juan y, por supuesto, también a nivel nacional. Le sigue el comercio, que puede parecer que genera más empleo, pero en realidad incluye trabajo no registrado; la industria, en cambio, cumple con todos los estándares legales”.

El dirigente criticó al gobierno nacional por no priorizar a la industria dentro de su matriz económica y señaló que, en cambio, se centra en un sistema financiero más especulativo que productivo. “Los países desarrollados crecen de verdad porque acompañan a la parte privada y el Estado colabora. Pero aquí no se mira a la industria; falta sentido común. Para muchos, la industria es un costo en su planificación macroeconómica, y no el gran dinamizador de la economía que realmente es”, afirmó.

Palacios advirtió que la falta de acceso al crédito es uno de los principales obstáculos para el sector: “Si no estuviéramos hablando por vez número 500 de que las pymes no tienen crédito, deberíamos estar debatiendo el futuro: inversiones en maquinaria, actualizaciones tecnológicas, inteligencia artificial, energías renovables, huella de carbono. Hoy estamos pensando más en sobrevivir que en crecer”.

El dirigente explicó que la tecnología de la industria argentina está atrasada respecto al resto del mundo, y atribuyó esta situación a la combinación de falta de financiamiento y dificultades para importar maquinaria y materias primas: “La Argentina viene con un atraso tecnológico importante. En lugar de invertir en innovación, las empresas deben destinar recursos a sobrevivir frente a la especulación cambiaria y las tasas de interés crecientes”.

Sobre las oportunidades específicas para San Juan, Palacios señaló la necesidad de preparar la industria local ante un eventual desarrollo minero: “Si llega un proyecto minero, nuestras industrias deben estar listas. Pero hoy estamos preocupados por cómo afrontar el día a día: si sube el dólar, si baja el dólar, si los bancos nos reducen la capacidad crediticia. No podemos pensar en inversiones estratégicas si primero tenemos que sobrevivir”.

Finalmente, el presidente de la Unión Industrial advirtió sobre las consecuencias a mediano y largo plazo de esta falta de políticas de apoyo: “Estamos comprando un gran problema para dentro de cinco o diez años. Si no se generan herramientas que cuiden y protejan a la industria local, nos estaremos metiendo en un gravísimo problema. La industria no puede esperar más”.