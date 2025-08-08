Laura Vera, referente en San Juan de la organización Amas de Casa del País, alertó sobre la crítica situación económica que atraviesan las familias y los pequeños comercios locales. En diálogo con Canal 13, compartió los resultados del último relevamiento realizado por la entidad sobre precios y consumo, en medio de la suba del dólar y la inflación persistente.

Según Vera, el aumento de precios en alimentos durante julio fue moderado, aunque igualmente preocupante. “La canasta alimentaria subió alrededor de un 2%, un poco más en algunos rubros, pero lo que más aumentó fue la canasta básica total”, explicó. Esto último incluye gastos en transporte, tarifas y combustibles, los cuales siguen escalando por encima de los alimentos.

“Las carnes, tanto rojas como blancas, subieron en julio, igual que el pan”, detalló. Sin embargo, destacó cierta estabilidad en frutas y verduras de estación. “Eso ayuda, pero no compensa el deterioro general del poder adquisitivo”, afirmó.

Una de las observaciones más llamativas del informe fue la ausencia de desabastecimiento en góndolas. Para Vera, esto no es una buena señal. Es así que mencionó: “Preocupa que no haya desabastecimiento no porque se produzca normalmente, sino porque no hay plata circulando. La gente no tiene poder de compra, entonces no hay demanda”.

Frente a esta situación, desde Amas de Casa del País anunciaron que en los próximos meses comenzarán a realizar dos tipos de medición: “Por un lado, la canasta básica alimentaria tradicional. Y por otro, una nueva que refleje realmente cuánto está gastando una familia sanjuanina para comer hoy”, explicó Vera.

Y agregó: “Queremos mostrar qué nutrientes se están perdiendo, cuánto cuesta alimentarse de forma saludable y cuánto se puede realmente gastar hoy. La gente se vuelca a productos más baratos, fideos, harinas, y abandona alimentos más nutritivos. No somos nutricionistas, pero vemos una tendencia preocupante”.

Vera también se refirió al impacto en los pequeños y medianos comercios de cercanía. “Muchos están dejando de trasladar los aumentos al consumidor porque no están pudiendo vender. Prefieren ganar menos antes que cerrar”, explicó. Y advirtió: “Ya hay almacenes que están bajando la persiana. Es una cuestión de supervivencia”.

Además, mencionó que, aunque mantienen diálogo constante con comerciantes locales, no ocurre lo mismo con las grandes cadenas. “No tenemos relación con hipermercados. Solo con pequeños y medianos. Y la preocupación es la misma: listas de precios con aumentos del 5 al 8% que no saben si podrán aplicar”, remarcó.

Nuevos aumentos

En relación al mes en curso, Vera indicó que aún es temprano para tener números concretos, pero ya hay advertencias. “En esta primera semana de agosto, algunos productos ya registraron aumentos. Los supermercadistas esperan listas con subas de hasta el 8%”, dijo.

El nuevo relevamiento de agosto se encuentra en proceso, pero desde la entidad ya anticipan un escenario complejo. “La gente estira cada peso, recorta en alimentos y prioriza tarifas o transporte. La situación es crítica”, concluyó Vera.