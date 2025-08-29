El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió este jueves 29 de agosto la Comunicación A 8311, que dispuso modificaciones en la operatoria cambiaria de las entidades financieras. La norma se publicó en el último día hábil del mes, coincidiendo con el vencimiento de los contratos de dólar futuro de agosto, conocido como día del fixing.

El texto estableció tres disposiciones centrales. La primera, con inicio el 1° de diciembre de 2025, determina que la Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (PGNME) deberá cumplirse de manera diaria.

La segunda, también desde diciembre, fija que cuando la posición de contado diaria en moneda extranjera resulte negativa, no podrá superar el 30% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) del mes anterior.

La tercera medida, de aplicación inmediata, prohíbe a los bancos incrementar la posición de contado el último día hábil de cada mes respecto del saldo registrado el día anterior.

Desde la autoridad monetaria explicaron al medio Infobae que la norma “busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado”.