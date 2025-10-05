Para que agendes: este es el calendario de pagos de ANSES; mirá cuándo te toca
Desde esta semana comenzarán los pagos a los jubilados que cobran la jubilación mínima
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el inicio del calendario de pagos de octubre 2025, que incluirá un aumento del 1,88% en las prestaciones, de acuerdo con el índice de inflación de agosto informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El organismo, dirigido por Fernando Bearzi, precisó que los pagos comenzarán el miércoles 8 de octubre y se ordenarán como es habitual según la terminación del DNI de los beneficiarios. La programación se interrumpirá el viernes 10 por el feriado nacional, para retomarse el lunes 13.
El incremento del 1,88% se aplica en cumplimiento del Decreto 274/24, que ajusta los beneficios sociales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
De esta forma, los nuevos valores serán:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 por cada menor a cargo. Los beneficiarios percibirán el 80% del monto ($93.801,6), mientras que el 20% restante se cobrará en una única cuota tras la presentación de la Libreta AUH.
- AUH por Discapacidad: $381.791.
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $58.631.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.902.
Mediante el Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial, ANSES ratificó la continuidad del bono de ingresos adicional de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.
Con el aumento y el bono, los nuevos montos serán:
- Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 ($261.038,70 del haber actualizado + $70.000 del bono).
- Pensiones No Contributivas: $298.408,87 ($228.408,87 del haber actualizado + $70.000 del bono).
- Jubilación máxima: se incrementa de $2.154.562,04 a $2.195.463,70.
Cuándo cobro Anses
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre