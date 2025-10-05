La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el inicio del calendario de pagos de octubre 2025, que incluirá un aumento del 1,88% en las prestaciones, de acuerdo con el índice de inflación de agosto informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo, dirigido por Fernando Bearzi, precisó que los pagos comenzarán el miércoles 8 de octubre y se ordenarán como es habitual según la terminación del DNI de los beneficiarios. La programación se interrumpirá el viernes 10 por el feriado nacional, para retomarse el lunes 13.

El incremento del 1,88% se aplica en cumplimiento del Decreto 274/24, que ajusta los beneficios sociales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De esta forma, los nuevos valores serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 por cada menor a cargo. Los beneficiarios percibirán el 80% del monto ($93.801,6), mientras que el 20% restante se cobrará en una única cuota tras la presentación de la Libreta AUH.

AUH por Discapacidad: $381.791.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $58.631.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.902.

Mediante el Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial, ANSES ratificó la continuidad del bono de ingresos adicional de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Con el aumento y el bono, los nuevos montos serán:

Jubilación mínima: $396.298,38 ($326.298,38 del haber actualizado + $70.000 del bono).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70 ($261.038,70 del haber actualizado + $70.000 del bono).

Pensiones No Contributivas: $298.408,87 ($228.408,87 del haber actualizado + $70.000 del bono).

Jubilación máxima: se incrementa de $2.154.562,04 a $2.195.463,70.

Cuándo cobro Anses

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre

DNI terminados en 1: 13 de octubre

DNI terminados en 2: 14 de octubre

DNI terminados en 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4: 16 de octubre

DNI terminados en 5: 17 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 21 de octubre

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo