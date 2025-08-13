Durante el primer semestre de 2025, San Juan registró un fuerte crecimiento en sus exportaciones tradicionales, alcanzando más de USD 675 millones, lo que representa un aumento del 43,65% en comparación con igual período de 2024. Este avance estuvo claramente marcado por el boom del oro, cuyas ventas externas se dispararon un 66,77% en valor FOB, pese a una leve baja en el volumen despachado.

En las manufacturas de origen agropecuario, el mosto, las pasas de uva y el vino fueron los protagonistas de las subas, mientras que el sector olivícola registró caídas pronunciadas. Por su parte, las exportaciones de productos mineros no metalíferos aumentaron más del 23% y las manufacturas industriales, sin incluir el oro, subieron un 2,96% en valor.

Según la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, la estabilidad del dólar, la reducción de retenciones y la baja de la inflación podrían favorecer un mejor rendimiento exportador para el resto del año.