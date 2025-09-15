Plazo fijo: ¿Cuánto paga el Banco Nación por $1.800.000 a 30 días?
El Banco Nación actualizó sus tasas y un depósito de $1.800.000 puede generar entre $51.000 y $63.600 en solo un mes. Mirá qué ofrecen otras entidades financieras y cuál paga más intereses.
El plazo fijo en pesos volvió a posicionarse como una de las alternativas más buscadas por los ahorristas luego de la última actualización de tasas. En este escenario, el Banco Nación se convirtió en un punto de referencia para medir los rendimientos y compararlos con los de otras entidades financieras.
De acuerdo con el simulador oficial del banco:
- En sucursal: un depósito de $1.800.000 a 30 días genera $51.041,10 en intereses. El monto final asciende a $1.851.041,10. La TNA es de 34,50% y la TEA llega al 40,52%.
- En forma electrónica: el rendimiento es mayor. Los intereses alcanzan $63.616,44, por lo que el total al vencimiento llega a $1.863.616,44. En este caso, la TNA es de 43% y la TEA trepa al 52,59%.
Cuánto rinde en otros bancos
El panorama es diverso y algunos bancos ofrecen intereses más atractivos que Nación. Así quedaría la ganancia estimada en 30 días con un capital de $1.800.000:
- Banco Provincia de Córdoba (52%): $78.000
- Banco del Sol (55%): $82.500
- Banco VoII (55%): $82.500
- Banco Meridian (53% – 54,5%): entre $79.500 y $81.750
- Crédito Regional (54,5%): $81.750
- Reba Compañía Financiera (50%): $75.000
- Banco de Corrientes / Banco del Chubut (48%): $72.000
- Banco Hipotecario (45,5% – 48,5%): entre $68.250 y $72.750
- Banco Macro (40,5%): $60.750
- Banco Ciudad (35%): $52.500
- Banco Masventas (30%): $45.000
Los rendimientos varían según la política de cada entidad, pero queda claro que la competencia entre bancos se intensificó tras las nuevas medidas del Banco Central.
Si bien el plazo fijo sigue siendo una inversión de bajo riesgo, los especialistas recomiendan comparar las tasas entre distintas entidades y definir si conviene operar de manera presencial o electrónica, dado que en muchos casos esta última modalidad ofrece un interés mayor.
En cualquier caso, un capital de $1.800.000 hoy puede generar hasta $82.500 en solo un mes, dependiendo de la institución elegida.