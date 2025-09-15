El plazo fijo en pesos volvió a posicionarse como una de las alternativas más buscadas por los ahorristas luego de la última actualización de tasas. En este escenario, el Banco Nación se convirtió en un punto de referencia para medir los rendimientos y compararlos con los de otras entidades financieras.

De acuerdo con el simulador oficial del banco:

En sucursal: un depósito de $1.800.000 a 30 días genera $51.041,10 en intereses. El monto final asciende a $1.851.041,10. La TNA es de 34,50% y la TEA llega al 40,52%.

En forma electrónica: el rendimiento es mayor. Los intereses alcanzan $63.616,44, por lo que el total al vencimiento llega a $1.863.616,44. En este caso, la TNA es de 43% y la TEA trepa al 52,59%.

Cuánto rinde en otros bancos

El panorama es diverso y algunos bancos ofrecen intereses más atractivos que Nación. Así quedaría la ganancia estimada en 30 días con un capital de $1.800.000:

Banco Provincia de Córdoba (52%): $78.000

Banco del Sol (55%): $82.500

Banco VoII (55%): $82.500

Banco Meridian (53% – 54,5%): entre $79.500 y $81.750

Crédito Regional (54,5%): $81.750

Reba Compañía Financiera (50%): $75.000

Banco de Corrientes / Banco del Chubut (48%): $72.000

Banco Hipotecario (45,5% – 48,5%): entre $68.250 y $72.750

Banco Macro (40,5%): $60.750

Banco Ciudad (35%): $52.500

Banco Masventas (30%): $45.000

Los rendimientos varían según la política de cada entidad, pero queda claro que la competencia entre bancos se intensificó tras las nuevas medidas del Banco Central.

Si bien el plazo fijo sigue siendo una inversión de bajo riesgo, los especialistas recomiendan comparar las tasas entre distintas entidades y definir si conviene operar de manera presencial o electrónica, dado que en muchos casos esta última modalidad ofrece un interés mayor.

En cualquier caso, un capital de $1.800.000 hoy puede generar hasta $82.500 en solo un mes, dependiendo de la institución elegida.