La eliminación temporaria de retenciones, que según estimaciones equivale a un gasto tributario de unos u$s1.500 millones, es decir, el 0,23% del PBI, pone en un escenario al Gobierno en el que deberá definir dónde realiza ajuste si quiere mantener la meta del superávit 2025.

La medida que beneficia a un grupo de grandes cerealeras, que a cambio adelantarán cerca de u$s7.000 millones, pero deja a la Casa Rosada frente al desafío de cómo compensar la pérdida de recursos. Hasta el momento, no se informó una estrategia oficial para equilibrar las cuentas.

El Presupuesto 2026 proyecta que el Sector Público Nacional cierre 2025 con un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,3%. Sin embargo, los números empiezan a mostrar tensiones. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalla que, antes de la rebaja, el Gobierno esperaba ingresos equivalentes al 15,75% del PBI y gastos por 14,25%. Ahora, con menos retenciones, los ingresos caen al 15,6% del PBI y para mantener la meta habría que bajar los gastos al 14,09%, lo que implica un ajuste mayor al previsto.

En cifras, los ingresos proyectados para 2025 pasan de $139,21 billones (-2,1% interanual) a $137,93 billones (-3,3% interanual) tras la medida. Del lado del gasto, se esperaba erogar $126,02 billones (-0,4% real), pero para compensar la pérdida debería reducirse a $124,75 billones. Eso obligaría a recortar el gasto no indexado, que suma $62,3 billones, hasta $61 billones.

El ajuste, según el IARAF, tendría que aplicarse en partidas sensibles: recortar 9,3% la masa salarial, 24,8% los programas sociales, 42% los subsidios a la energía y 17% la inversión pública. De ese modo, el Gobierno podría cerrar 2025 con un superávit primario de $13,1 billones y financiero de $2,58 billones.

No obstante, el escenario más probable es otro. Si no se aplican esos recortes, el superávit primario bajaría a $11,9 billones, 30% menos que en 2024, y el financiero se desplomaría a $1,3 billones, una caída del 61,8%.

El IARAF advierte, además, que las proyecciones se apoyan en la proporcionalidad del gasto en el último cuatrimestre. Eso implica, por ejemplo, que para cumplir con las metas, la masa salarial debería caer 10% en los últimos meses del año, luego de un retroceso acumulado del 6% en los primeros ocho.

Fuente: Ámbito.