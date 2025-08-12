Las veranadas, el sistema que permite a cientos de crianceros chilenos trasladar sus animales hacia los pastizales de la cordillera sanjuanina durante el verano, atraviesan un momento de incertidumbre. Las condiciones climáticas extremas, especialmente la sequía que afecta a ambos lados de la cordillera, podrían poner en riesgo la edición 2025-2026.

Aunque el pasado 29 de julio se reunió por primera vez la Mesa Caprina en Chile, todavía no hay definiciones concretas sobre la autorización del paso a territorio argentino. Según publicó el diario El Día, el tema está supeditado a una evaluación que harán las autoridades sanjuaninas, que ya habrían adelantado que, sin lluvias suficientes, no habilitarán el ingreso.

“Nada quedó claro porque dependerá de la reunión que tendrá el Gobernador en Argentina, desde donde ya adelantaron que si no llueve lo suficiente no darán el paso”, expresó Amadiel Elgueta Miranda, presidente de la Asociación de Crianceros de Monte Patria. Además, advirtió que la desparasitación de los animales comenzará tarde, lo que agrava la situación logística de los productores.

En la misma línea, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, reconoció que comparten con la provincia de San Juan los “desafíos climáticos importantes en la cordillera”, y aclaró que la decisión final depende de las autoridades argentinas.

Las veranadas son una práctica centenaria que permite la subsistencia de numerosos productores caprinos chilenos. Su suspensión podría tener un fuerte impacto económico y social, especialmente en comunas rurales como Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui. Por ahora, los crianceros esperan definiciones con preocupación.