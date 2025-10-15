El economista Gabriel Martín analizó el impacto del reciente acuerdo económico entre Argentina y Estados Unidos. Además explicó cómo podría influir en el comportamiento del dólar y las inversiones en las semanas previas a las elecciones.

“Apenas se conoció este principio de acuerdo, los activos en pesos comenzaron a reflotar”, señaló Martín. “Las cauciones, los bonos soberanos y las tasas de interés empezaron a subir, porque muchos operadores financieros comenzaron a ajustar sus posiciones en el mercado de dólar futuro”, explicó.

Según el economista, el anuncio generó un exceso de demanda de pesos debido a que los inversores anticipan una baja del dólar. “Todos salieron a buscar pesos en el mercado porque sabían que el dólar iba a bajar producto de este acuerdo. Entonces, suben las billeteras virtuales, los fondos comunes de inversión y los plazos fijos. Es algo esperable”, sostuvo.

Ante la consulta sobre qué deberían hacer los pequeños ahorristas que tienen entre 200 y 300 dólares, Martín fue prudente: “No me animo a decir que los vendan, porque probablemente los compraron a un valor más alto del actual. Pero sí considero que los activos en pesos pueden volver a ser una opción atractiva en el corto plazo. En este contexto, conviene mirar las billeteras virtuales, los plazos fijos o los fondos comunes de inversión”.

Martín aclaró que estas recomendaciones aplican al escenario actual y que la situación podría cambiar rápidamente tras las elecciones: “Le diría a esa persona que mantenga sus pesos hasta el 26 de octubre y recién después analice el panorama. En Argentina estamos acostumbrados a estos altibajos. Lo que hoy son tasas altas, hace una semana eran bajísimas”.

Sobre la posibilidad de una devaluación posterior a las elecciones, el economista indicó que el panorama es incierto, aunque con un tono más moderado que el que se esperaba semanas atrás.

“Se hablaba de un dólar a 1.550 para fin de año, pero con este nuevo escenario ya se proyecta un valor más cercano a los 1.370. El mercado aún pronostica un pequeño salto cambiario, pero ya no se habla de un 10 o 15%, sino de un ajuste menor”, explicó.

Por último, Martín subrayó que el efecto final dependerá del tipo de acuerdo que se firme con Estados Unidos: “Si el acuerdo es de corto plazo, la presión sobre el tipo de cambio podría volver después del 27 de octubre. Pero si se trata de un entendimiento de largo plazo, podríamos tener una calma financiera hacia 2025, y cerrar el año con cierta estabilidad”, concluyó.