El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei generó fuertes debates en el ámbito político y académico. En diálogo con este medio, la politóloga Delia De la Torre advirtió que los números oficiales no reflejaban la realidad económica del país y cuestionó la viabilidad de las metas trazadas.

“La proyección de un aumento del PBI del 5% era difícil porque venía de una caída. Si bien se registró un incremento interanual del 4% respecto a mayo, el crecimiento desde enero hasta ahora era del 0%, por lo cual remontar ese 5% en el año resultaba casi imposible”, explicó.

Otro de los puntos críticos señalados fue la inflación. Según De la Torre, “el presupuesto planteaba una inflación promedio anual del 10,1%, es decir, menos de 1% mensual. Es un tema complicado, sobre todo porque, en paralelo, se proyectaba un dólar a $1.423, lo que mostraba un escenario difícil de sostener”.

En cuanto a la política cambiaria, remarcó que el Gobierno preveía estabilidad sin devaluación, lo que a su juicio resultaba poco realista. “Es un presupuesto muy optimista y con contradicciones internas”, sostuvo.

La especialista también cuestionó la distribución de los recursos. “No estaba previsto que el 85% del presupuesto fuera destinado a jubilaciones, salud y pensiones por discapacidad, lo que generaba dudas sobre la verdadera orientación social de las cuentas públicas”, señaló.

Finalmente, puso en duda la solidez del superávit proyectado: “El superávit era un superávit dibujado, porque no se computaban los intereses como gastos de la deuda en pesos. Así se mostraba un equilibrio fiscal que, en la práctica, no existía”.

Con este panorama, De la Torre concluyó que el escenario que planteaba Milei en el Presupuesto 2026 era de muy difícil cumplimiento y que la discusión en torno a su implementación marcaría el rumbo de la política económica en los próximos meses.