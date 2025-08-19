El Ministerio de Educación de la Nación confirmó que en agosto se habilitó la segunda convocatoria del programa Becas Progresar 2025, para la línea Superior, una política pública que otorga un apoyo económico mensual a estudiantes de todo el país con el objetivo de garantizar la continuidad educativa.

La inscripción estará disponible a través del sitio oficial de Progresar y alcanzará a jóvenes que cursen estudios obligatorios, carreras superiores o capacitaciones de formación profesional.

Para postularse será necesario contar con usuario en la plataforma Mi Argentina, tener los datos actualizados en Anses y declarar un CBU o CVU a nombre del solicitante. Cada línea del programa tiene condiciones específicas según el tipo de estudios.

Progresar Obligatorio

Destinado a estudiantes de entre 16 y 24 años que cursen nivel secundario. Culminará su convocatoria el 1 de septiembre

Los ingresos del grupo familiar no deben superar los tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Es requisito ser alumno regular, tener el esquema de vacunación completo y cumplir con los cursos de orientación vocacional y laboral obligatorios.

Progresar Superior

Apunta a jóvenes que cursan carreras terciarias o universitarias. Comenzó la inscripción desde el 18 de agosto.

La edad de inscripción va de los 17 a los 24 años, aunque se extiende hasta los 30 años en casos de carreras avanzadas.

Para estudiantes de enfermería, no hay límite de edad.

Los aspirantes deben haber finalizado el secundario, avanzar en el plan de estudios y estar matriculados en instituciones públicas o privadas habilitadas.

Progresar Trabajo

Dirigido a quienes realicen cursos de formación profesional.

Pueden postularse jóvenes de entre 18 y 24 años y, en caso de personas desempleadas, hasta los 40 años.

Se requiere ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Los ingresos personales no deben superar los tres SMVM.

Cómo prepararse para la inscripción

La inscripción se realizará desde el portal oficial de Becas Progresar. Mientras tanto, las autoridades recomiendan que los interesados actualicen sus datos en Anses, tengan habilitado su CBU personal y cuenten con el esquema de vacunación vigente, según la edad.