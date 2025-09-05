El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, arrojó que el dólar alcanzaría los $1.441 en diciembre de 2025. La estimación supone una variación interanual de 41,2%, es decir, 3,5 puntos porcentuales más respecto del sondeo anterior.

El informe, realizado entre el 27 y el 29 de agosto con la participación de 39 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, es uno de los más esperados por los operadores ya que ofrece un diagnóstico sobre las principales variables macroeconómicas y anticipa las proyecciones del sector privado.

En un contexto de creciente incertidumbre, el mercado cambiario mostró tensiones en las últimas semanas, con el tipo de cambio superando los $1.390. El propio Gobierno atribuyó ese salto a la compra de US$30 millones por parte del ICBC, el único banco chino que opera en el país, lo que derivó en la decisión de sumar al Tesoro como actor en el mercado oficial de cambios.

El dólar electoral

Para septiembre de 2025, la mediana de las proyecciones del REM ubicó el tipo de cambio en $1.362, mientras que el grupo de los diez analistas más precisos lo calculó en torno a $1.366 por dólar.

Las tasas de interés en la mira

Otro de los datos centrales del relevamiento es la expectativa sobre las tasas. Los privados proyectaron un salto de más de 20 puntos en septiembre en relación con el informe de julio, con una Tasa Mayorista (TAMAR) de bancos privados estimada en 54,8% nominal anual, equivalente a una tasa mensual efectiva de 4,5%.

Sin embargo, hacia diciembre de 2025 se espera una fuerte baja, con la TAMAR proyectada en 35,25% nominal anual (2,9% mensual).

Qué es el REM

Según el Banco Central, el REM es un “seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo” elaborados por especialistas locales y extranjeros. El informe recopila expectativas sobre inflación, tipo de cambio, tasas de interés, comercio exterior, resultado fiscal, empleo y actividad económica, aunque aclara que no constituyen proyecciones oficiales de la autoridad monetaria.