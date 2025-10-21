Qué mide el Índice Global Mercer y por qué Argentina está en el fondo, según una experta

El Índice Global de Pensiones de Mercer es una herramienta que compara sistemas de ingresos para la jubilación en todo el mundo, utilizando más de 50 indicadores. En el último informe, indicaron que Argentina esta en el fondo de la tabla. Por esto Canal 13 charló con la abogada previsionalista Florencia Markarian, quien ayudó a entender más del tema, su medición y cómo afrontar este indicador.

La abogada mencionó que Argentina esta solo por encima de la India, que es uno de los países con más población, pero la gran pregunta es ¿qué es lo que mide este ranking? y ella añadió que es “La adecuación es la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

“En cuanto a adecuación, estamos un poquito mejor, porque el tema de cuánto es el porcentaje que reciben los jubilados una vez que acceden a esta prestación en relación con lo que estaban cobrando en la actividad”, explicó. Ante este panorama, aludió a que es una adecuación, sostenibilidad e integridad, y es en los últimos dos donde esta la falla en Argentina y que lo lleva a estar al fondo del ranking.

“En el caso de la Argentina sería no solamente elevar posiblemente la jubilatoria o los años de aportes, Sino también apunta a que es muy poca la cantidad de trabajadores activos y esto se debe a la precariedad que rige en lo laboral”, señaló la letrada. Por eso añadió que en este marco, es importante apuntar a la formalización laboral, ya que solo 3 de cada 10 argentinos llegan a los 30 años de aportes efectivos sin la necesidad de acudir a ningún tipo de moratoria.

Entonces, ella resaltó que la baja en el ranking responde a esta falta de formalización laboral, y se suma a ello el aumento de la expectativa de vida en la Argentina que es un indicador que se extiende por todo el mundo. En esto señaló que “la idea sería también elevar los años de edad y de aportas que se exigen para acceder a las prestaciones”.

Cabe mencionar que el Gobierno Nacional ya hablo de la idea de elevar la edad de jubilación a los 70 años tanto para hombres como para mujeres. “Se espera la reforma para fines del año que viene con esta idea de aumento en estos dos puntos, pero que sea en forma gradual, como se ha dado en el resto del mundo”, dijo.

Sin embargo dejo claro que lo que pasa en Argentina es algo que no se puede trasladar a otros países, otros continentes, y esta alineado al tema de la informalidad laboral. Por ello sostuvo que primero deben modificar ese punto.

“Para paliar un poco estas deficiencias del régimen laboral, hay que acordar que en Argentina existe la posibilidad para todos aquellos que no pueden ser a una jubilación acceder a una PUA. Que es la prestación para el adulto mayor”, recordó y añadió que “en realidad es una prestación de un 80% de la jubilación mínima”.

Otro de los datos que dio a conocer es que “en el caso de las mujeres, un reconocimiento que aún sigue vigente es el de aportes por tareas de cuidado; es decir, se reconoce un año de aportes por cada hijo nacido vivo. En los casos de adopción o si el hijo tuviera alguna discapacidad, se reconocen dos años, y si cobraban la Asignación Universal por Hijo también se considera como aportes: esta es una forma más de ir sumando años.”