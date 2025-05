El Gobierno Nacional que conduce Javier Milei lanzó una nueva medida que impactará a unos 150.000 beneficiarios del subsidio de energía para Zona Fría. Es que se detectaron múltiples casos de personas con más de un medidor registrado a su nombre. Los usuarios alcanzados por esta revisión sufrirán una reducción del descuento vigente: pasarán de recibir un 50% de subsidio sobre la tarifa de gas a un 30%. Y ante la consulta a Walberto Allende, el diputado nacional sanjuanino que fue el impulsor de ingresar a San Juan en la nómina de las provincias de Zona Fría, mencionó qué puede suceder con los usuarios locales.

“Estoy pidiendo un informe, pero puede haber”, dijo el legislador en relación a la posibilidad de que haya usuarios sanjuaninos entre los 150.000 que se verían bajo el impacto de la medida.

Allende, explicó que “lo que pasa que lo que pasa, que de acuerdo a lo que dijeron, son aquellos que figuran con más de un medidor. Entonces estos estarían fuera del beneficio de la ley, puede aparecer que haya personas que tenga más de una casa o departamento”.

“La ley dice que es para la vivienda destinada al hogar familiar, no es para comercio, no es para aquel que tiene tres, cuatro casas. Si no cumple con la ley, no debe estar, no puede ser que una persona que tenga tres casas, tenga el beneficio en cada una de las casas”, añadió el diputado nacional del bloque Unión por la Patria.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, prorrogó hasta el 31 de mayo el decreto que permite esta revisión del esquema.