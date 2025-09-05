La politóloga Delia De la Torre analizó en detalle la evolución del empleo registrado en el país y presentó un panorama que combina datos históricos con la situación actual. Según explicó, “son los asalariados registrados desde enero del 2012 a abril del 2025, un trayecto largo pero interesante de ver”.

El análisis muestra que el pico de empleo registrado se alcanzó en 2018, luego de un crecimiento sostenido desde 2015. Sin embargo, la gran caída se produjo en 2020 con la pandemia, cuando miles de puestos se perdieron en pocos meses. A partir de allí, comenzó una recuperación, pero los datos de 2025 muestran una meseta con apenas un incremento intermensual de abril a mayo.

De la Torre advirtió que, aunque pueda haber subas intermensuales, el proceso general sigue siendo de caída: “Abril del 2024 hasta abril del 2025 ha caído bastante, más allá de que haya repuntes momentáneos”.

Uno de los datos más fuertes tiene que ver con el sector público: “El empleo de la Administración Pública nacional, desde noviembre de 2023 a junio de 2025, muestra una caída de 54.176 empleos. Este es el ajuste”, señaló. Además, remarcó que la industria manufacturera es uno de los sectores más golpeados durante la gestión Milei, con una pérdida sostenida de trabajadores registrados.

El análisis también incluyó un mapa del empleo en Argentina, que revela grandes desigualdades. La Rioja es la única provincia con crecimiento positivo, alcanzando un 4,1%, impulsado probablemente por obra pública y ciertas industrias. En contraste, San Juan aparece en amarillo con un crecimiento mensual del 0,8%, mientras que la Patagonia muestra un decrecimiento del empleo.

“Es importante ver el proceso, porque todo el tiempo está subiendo y bajando”, concluyó De la Torre, subrayando que el empleo en Argentina atraviesa una etapa de fragilidad, marcada por ajustes en el Estado y retrocesos en sectores productivos clave.