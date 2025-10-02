Reintegros y microcréditos: el plan del Gobierno sanjuanino para sostener comercios

Canal 13 visitó la sede de la Federación Económica de San Juan (FESJ) para dialogar con Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios de la provincia, sobre las medidas que se están implementando para reactivar el consumo y sostener a los sectores productivos en un contexto de crisis económica.

Martín destacó el impacto de los programas impulsados por el Gobierno provincial para fomentar las compras presenciales en el comercio sanjuanino. “Estas acciones, como el reintegro en pasajes y en el pago de estacionamiento en Capital, ayudan y suman para que, en esta época compleja por la caída de las ventas, la gente vuelva a comprar en San Juan”, explicó.

En esta línea sumó: “Por eso acompañamos, a través de la Federación Económica y de la Cámara de Comerciantes Unidos de Capital, estas iniciativas que buscan dinamizar la economía local”.

El funcionario reconoció que la crisis nacional y la pérdida del poder adquisitivo afectan tanto a los consumidores como a los comerciantes. Es así como añadió: “Desde el Gobierno estamos acompañando con distintas acciones, como herramientas financieras y microcréditos". Seguidamente señaló: "Se ha volcado mucho dinero tanto en la industria como en el comercio para ayudar en esta situación compleja que no solo afecta a los sanjuaninos, sino también al país en general”.

Consultado sobre el rol de las plataformas digitales, Martín admitió que representan un desafío para el comercio local. Por ello afirmó que: “La venta online y las plataformas que traen productos del exterior son un competidor, porque hoy es más fácil importar". Además dijo “pero la presencialidad y la interacción entre el cliente y el comerciante favorecen mucho más al comercio local que una compra online, donde a veces no se puede cambiar o devolver el producto”.

El funcionario insistió en que las campañas de incentivo buscan precisamente devolver a los consumidores a los locales físicos, fortaleciendo el vínculo con el comercio formalizado.

Martín remarcó que la prioridad del Ministerio de Producción es apoyar al comercio formal y a la industria sanjuanina, fortaleciendo los incentivos al consumo y ofreciendo herramientas financieras que permitan sobrellevar la crisis.