Horas antes de que el presidente Javier Milei confirmara el veto a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el ministro de Hacienda y Finanzas de San Juan, Roberto Gutiérrez, explicó cómo impacta esa decisión en las cuentas provinciales.

“Los ATN son una posibilidad de recibir un dinero adicional, forman parte de la Ley de Coparticipación Nacional, pero tengo entendido que se ha vetado. No son montos muy significativos, aunque representan más una señal política que un efecto cuantitativo”, señaló el ministro.

Gutiérrez destacó que los aportes están contemplados en el artículo 5 de la Ley 23.548, aunque insistió en que su relevancia es simbólica: “Son señales políticas más que recursos que cambien la realidad financiera de las provincias”.

El ministro también marcó la expectativa que existe en las administraciones provinciales respecto al Presupuesto 2026, que el Gobierno Nacional debe presentar este 15 de septiembre. “Nosotros ya trabajamos en nuestro presupuesto, pero necesitamos conocer las pautas macrofiscales de la Nación para poder finalizarlo”, explicó.

En ese sentido, detalló que las variables clave son la proyección de inflación, tipo de cambio y nivel de actividad. “Esas son las referencias que necesitamos para terminar de armar nuestro presupuesto provincial”, añadió.

Más allá del debate sobre los ATN, el ministro puso el foco en el estado actual de la economía: “El principal problema hoy en la Argentina no es la inflación, que en cierta forma está más controlada, sino la falta de actividad económica”.

Según su análisis, la alta tasa de interés es uno de los factores que profundizan la parálisis: “Hay poca actividad económica, la economía está planchada y la tasa de interés alta enfría aún más la situación. No vemos un despegue en el corto plazo”.

Finalmente, Gutiérrez expresó su confianza en que tras el proceso electoral el panorama se estabilice: “Esperamos que, una vez superadas las vicisitudes políticas, todo se tranquilice y podamos seguir adelante”.