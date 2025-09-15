Vicuña Corp. anunció este lunes 15 de septiembre la designación de Ron Hochstein como su próximo Director Ejecutivo (CEO), en un movimiento estratégico para consolidar el proyecto minero que la firma desarrolla en San Juan. Su incorporación será oficial el 7 de noviembre.

Con más de tres décadas de trayectoria en la industria, Hochstein se desempeñó hasta hace poco como Presidente y CEO de Lundin Gold Inc., donde condujo el desarrollo y la exitosa operación de la mina Fruta del Norte en Ecuador, considerada un modelo de minería responsable a nivel global.

“Su rol como CEO será un gran aporte en esta etapa de desarrollo”, señaló Dave Dicaire, gerente general de Vicuña. “Con la incorporación de Ron, seguimos enfocados en construir el mejor proyecto posible y en desplegar todo el potencial que Vicuña tiene para ofrecer”, agregó.

Por su parte, el Country Director, José Morea, remarcó que la llegada del nuevo CEO permitirá “profundizar y acelerar el desarrollo del Proyecto Vicuña, fortalecer al equipo y facilitar la colaboración con gobiernos provinciales y nacionales”.

Con este nombramiento, Vicuña Corp. busca reforzar su liderazgo en un momento de creciente visibilidad institucional y complejidad operativa, apostando a la consolidación de un proyecto con proyección internacional.