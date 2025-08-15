El Gobierno nacional anunció este miércoles un incremento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional, que se aplicará a partir de septiembre de 2025. La medida fue confirmada horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de julio fue justamente del 1,9%, índice que funciona como referencia para el reajuste.

El anuncio llega en medio de la tensión por el veto presidencial a la suba para jubilados que había aprobado el Congreso días atrás, y en un contexto de movilizaciones de este sector en reclamo de mejoras en sus ingresos.

Así quedarán los haberes

Jubilación mínima: $320.220,69

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11

Pensión No Contributiva: $224.123,50

A estas cifras se suma el bono previsional de $70.000, que se mantiene vigente desde marzo de 2024 para quienes perciban menos de $390.220,69 sin bono. En caso de superar ese tope, el adicional se paga de forma proporcional.

Con el bono incluido, los montos serán: