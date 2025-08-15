Se viene un nuevo aumento de ANSES para los jubilados en septiembre ¿En cuánto queda?
El incremento forma parte del esquema de movilidad que ajusta los haberes en función de la inflación.
El Gobierno nacional anunció este miércoles un incremento del 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones del sistema previsional, que se aplicará a partir de septiembre de 2025. La medida fue confirmada horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de julio fue justamente del 1,9%, índice que funciona como referencia para el reajuste.
El anuncio llega en medio de la tensión por el veto presidencial a la suba para jubilados que había aprobado el Congreso días atrás, y en un contexto de movilizaciones de este sector en reclamo de mejoras en sus ingresos.
Así quedarán los haberes
- Jubilación mínima: $320.220,69
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11
- Pensión No Contributiva: $224.123,50
A estas cifras se suma el bono previsional de $70.000, que se mantiene vigente desde marzo de 2024 para quienes perciban menos de $390.220,69 sin bono. En caso de superar ese tope, el adicional se paga de forma proporcional.
Con el bono incluido, los montos serán:
- Jubilación mínima: $390.220,69
- PUAM: $326.150,11
- Pensión No Contributiva: $294.123,50