El economista sanjuanino Eduardo Coria Lahoz analizó la reciente volatilidad del dólar y sus consecuencias en la economía nacional. En diálogo con Canal 13 San Juan, explicó cómo la combinación de factores políticos, especulativos y financieros derivó en un repunte inesperado de los mercados tras días de fuerte tensión.

Según Coria Lahoz, lo ocurrido en las últimas semanas responde a lo que se conoce como un “ataque especulativo” a la moneda, propio de situaciones donde se conjugan debilidades económicas y políticas. “El gobierno venía arrastrando una situación compleja, con resultados electorales adversos y un acuerdo con el FMI de hace apenas cinco meses. Eso facilitó el accionar de especuladores que tomaron créditos para comprar dólares y apostar contra el peso”, explicó. Sin embargo, la tendencia se revirtió bruscamente este lunes, cuando la intervención del Tesoro de Estados Unidos anunciando apoyo financiero, sumado al aumento de tasas dispuesto por el Banco Central, cambió las expectativas y provocó un efecto contrario: caída del dólar, recuperación de bonos y suba de acciones.

En paralelo, el Gobierno anunció la suspensión temporal de retenciones a las exportaciones de granos y carnes, hasta un tope de 7.000 millones de dólares, como parte de una estrategia para garantizar divisas y cumplir compromisos inmediatos. Para el economista, estas medidas, junto con el ingreso próximo de dólares por exportaciones, generan cierto alivio coyuntural.

Respecto de la capacidad estructural del país, Coria Lahoz fue categórico: “Argentina no tiene problemas económicos de fondo, tiene problemas financieros en el presente. Es un país con una región pampeana que está entre las más grandes del mundo, con enormes reservas de petróleo, litio y cobre. Tiene mucho para cobrar en el futuro, pero debe afrontar vencimientos ahora, y ahí radica la tensión”.

El especialista señaló además que la inestabilidad también se alimenta de la incertidumbre política. “En las últimas semanas vimos un comportamiento agresivo de parte de la oposición, que intenta instalar reclamos históricos justo antes de las elecciones. Nuestros políticos ponen sus preferencias por delante de las necesidades del pueblo, y eso genera más desconfianza”, cuestionó.

En cuanto al tipo de cambio, estimó que tras la corrección reciente es probable que vuelva a moverse en una banda de entre $1.300 y $1.400 por dólar. “No es un valor de equilibrio, pero se acerca bastante y permite buenos ingresos a los exportadores. Lo importante es que haya estabilidad y se construyan puentes entre la coyuntura y el potencial futuro del país”, concluyó.