Según un economista sanjuanino: ¿de cuánto será la inflación en septiembre?

Tras los movimientos en el mercado cambiario de las últimas semanas, el economista sanjuanino Eduardo Coria Lahoz elaboró su pronóstico sobre cómo estos cambios afectarán a los índices de la inflación para el mes de septiembre. En diálogo con Canal 13 San Juan, el especialista mencionó que el índice estará por encima de lo que se conoció en agosto, que fue del 1,9%. “Calculo que el nivel inflacionario estará en torno al 2,5%”, expresó.

Coria Lahoz destacó a la suba y baja del dólar como el principal responsable de que se alteren los números del índice de inflación, que será mayor al del mes anterior. “Es probable que estemos por encima del 2%, puesto que este fenómeno de suba del dólar impacta en el precio de los bienes importaos o insumos importados”.

“El 85% de las importaciones en Argentina son para insumos industriales, es decir, que se utilizan en la fabricación. Cuando aumenta el dólar, aumenta el costo de estos consumos y eso se traslada al precio”.

Además de esto, el economista aclaró que ya hubo una suba en el índice de precios mayorista en agosto, “evidenciando una suba del 3% y en septiembre vamos a un nivel inflacionario en torno al 2,5%, pero es algo lógico en un contexto donde quedan muchas cosas por hacer y reformas por realizar”.