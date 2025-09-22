La pulseada por los proyectos mineros Del Carmen y Jagüelito entra en su etapa decisiva. El Ministerio de Minería de San Juan informó que este martes 23 de septiembre, a las 10 horas, en la sede del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), se realizará la apertura de sobres con las ofertas económicas presentadas por las compañías interesadas.

En esta instancia participan dos jugadores de peso: la empresa Shandong, que opera el 50% de la mina Veladero, y la minera Boroo, con sede en Singapur. Ambas superaron la primera fase del proceso licitatorio, en la que se evaluó la solvencia económica y financiera de los postulantes, y ahora compiten con sus propuestas concretas de inversión y desarrollo.

La apertura del segundo sobre constituye un paso clave en la adjudicación de los proyectos, ya que permitirá definir cuál de las empresas quedará a cargo de la ejecución de trabajos en terreno y del impulso a estos emprendimientos estratégicos para la provincia.

Tanto Del Carmen como Jagüelito están ubicados en el distrito minero Valle del Cura, dentro de la reconocida franja metalogenética de El Indio. Ambos yacimientos comparten características geológicas y mineralógicas con la mina Veladero, lo que refuerza su potencial aurífero y despierta grandes expectativas en el sector.