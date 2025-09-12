El comercio electrónico internacional avanza con fuerza en Argentina y también en San Juan. Plataformas como Shein, Temu y Amazon concentran cada vez más consumidores locales que buscan precios bajos, tendencias rápidas y variedad de productos que no siempre ofrece el mercado interno. La especialista en Comercio Exterior y Finanzas, Yanina Lojo, explicó a Canal 13 el fenómeno detrás de estas marcas y su impacto en la industria nacional.

“Estas marcas apuntan a lo que se denomina moda ultra rápida: venden lo que es tendencia barata, algo que se usa ahora y que quizás en un mes ya pasó de moda”, señaló. Según precisó, en el caso de Shein y Temu, “la calidad del producto depende mucho del precio que vos estés dispuesto a pagar”.

Consultada sobre la posible competencia desleal, Lojo aclaró que el comercio electrónico no representa en sí mismo un daño directo a la industria nacional. “Existen mecanismos, como los procesos de dumping, para determinar si hay afectación a la producción local. Pero en este caso no se está configurando una situación de ese tipo”, afirmó.

De hecho, recordó que “ya hubo investigaciones sobre el calzado importado desde China, pero el comercio electrónico no puede considerarse un ataque directo a la industria local. Es más bien un eslabón más dentro del comercio internacional”.

Sin embargo, advirtió que el problema de fondo excede a las plataformas digitales: “El consumo en indumentaria cayó incluso en momentos de economía cerrada, sin competencia externa. Eso demuestra que hay problemas estructurales en la industria del calzado y la ropa, que la dejan fuera de competencia, incluso cuando no había importaciones”.

Lojo también destacó que la competencia no solo llega desde el e-commerce internacional. “Hace unos 15 días se abrió una tienda uruguaya en pleno centro porteño que vende a precios muy bajos y tuvo un boom de ventas. No es comercio electrónico, es una tienda física, y sin embargo logró captar miles de clientes”, relató.

El secreto, explicó, radica en la estrategia: “Compra directa en grandes volúmenes, rápida rotación y márgenes estrechos. Eso obliga a replantear el esquema de la indumentaria local”.

Para Lojo, el desafío está en diferenciarse. “Un diseñador de alta costura me decía: ‘Para mí estas plataformas no son competencia, porque yo apunto a otro mercado’. Y tiene razón. Quizás también es una cuestión de posicionamiento”, planteó.

En ese sentido, subrayó que las marcas como Shein y Temu “ofrecen moda rápida, económica y pasajera, pero en Argentina tenemos mucho talento en diseño y producción de indumentaria y calzado, que apunta a productos más duraderos, personalizados y con identidad”.