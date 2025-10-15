En los últimos días, los diferentes tipos de cambio mostraron una baja moderada luego de la intervención del Tesoro de Estados Unidos en los mercados. Sin embargo, el escenario sigue siendo incierto ante la proximidad de las elecciones legislativas nacionales y la inquietud de los ahorristas que buscan definir qué hacer con sus dólares.

Actualmente, el dólar oficial cotiza a $1.375 en el Banco Nación, mientras que las versiones financieras (MEP y CCL) se ubican entre $1.410 y $1.440, por debajo del techo de $1.487 alcanzado a mediados de septiembre.

Señales mixtas desde Washington

Hasta la reciente intervención estadounidense, el consenso del mercado apuntaba a una devaluación inmediata tras las elecciones. No obstante, la venta de dólares por parte del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, y la apertura de una cuenta para operar en el mercado de futuros introdujeron nuevas dudas.

“El Tesoro de EE.UU. tiene poder para influir en el mercado, y pocos se animan a enfrentarlo directamente. Sin embargo, su objetivo no parece ser sostener artificialmente un tipo de cambio bajo”, explicó el analista financiero Mariano Monferini, quien recordó que el FMI instó al país a recomponer reservas, lo que sugiere que la actual estabilidad cambiaria podría ser pasajera.

Según el especialista, “no sería extraño que tras los comicios se produzca algún ajuste del tipo de cambio oficial”. En ese contexto, dolarizarse a valores actuales, alrededor de $1.400, “podría ser una estrategia razonable para quienes buscan cobertura”.

Por su parte, Pedro Moreyra, director de Guardian Capital, señaló que el ministro de Economía Luis Caputo descartó cualquier plan de dolarización y ratificó la continuidad del esquema de bandas, al tiempo que EE.UU. continuará comprando pesos, bonos y futuros para sostener la liquidez del mercado.

“Para los perfiles más conservadores (agregó Moreyra), puede ser aconsejable mantenerse en divisa extranjera o en instrumentos corporativos de bajo riesgo.”

Apuestas de mayor riesgo

En el otro extremo, los inversores con perfil más agresivo podrían aprovechar el escenario de estabilidad temporal. “Quienes confíen en las declaraciones de Caputo y Bessent pueden optar por vender dólares y tomar posiciones en instrumentos de tasa fija en pesos, especialmente aquellos cuyo tipo de cambio de equilibrio supere la banda superior”, señaló Moreyra.

Como opción intermedia, Monferini recomendó los bonos ajustados por CER, que ofrecen rendimientos cercanos al 20% sobre la inflación esperada. “Si el dólar se mantiene estable, su tasa real sigue siendo atractiva; y si finalmente hay una devaluación, estos títulos podrían absorber parte del ajuste a través de los precios internos”, concluyó.