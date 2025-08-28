Un grupo de proveedores mineros del departamento Iglesia se movilizó frente a las oficinas del proyecto Vicuña, operado por BHP y Lundin, para reclamar mayor acceso a contratos y oportunidades laborales. La protesta, de carácter pacífico, reunió a comerciantes, subproveedores y miembros de la comunidad que expresaron su preocupación por la falta de participación local en la iniciativa.

Los reclamos apuntan a que la presencia de empresas chilenas en el proyecto genera desventajas para los prestadores de servicios de la zona, quienes llevan años trabajando en el rubro y conocen las particularidades del mercado regional. Los manifestantes exigen que se priorice la contratación local y se establezcan reglas claras que definan qué se entiende por proveedores locales.

La medida inició este miércoles y los organizadores aseguraron que seguirán hasta tener alguna definición más clara acerca de las autoridades de la empresa, aunque la protesta tiene compromiso de darse de manera pacífica, sin intenciones de romper relación, sino de buscar un entendimiento.

La situación se ve atravesada además en momentos en los que se trabaja en una ley provincial que regule específicamente el acceso de proveedores sanjuaninos. Además, aún no hay claridad en cuando a cómo se aplicará el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que establece porcentajes de contratación local, sin precisiones sobre su alcance.

Los manifestantes advirtieron que las decisiones de contratar empresas chilenas o de afuera de la provincia, compromete al circuito económico, resintiendo también el social de la comunidad.

Cabe señalar que se trata de un proyecto minero que se comparte entre suelo sanjuanino y coquimbano, perteneciente a Chile. En este sentido, existe un vínculo legal entre las partes que suscribieron tiempo atrás, en el que permite la contratación de mano de obra tanto chilena como argentina.