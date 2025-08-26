Suba del dólar y tasas de interés: “Es normal que ocurra en la previa de elecciones”

El mercado financiero argentino volvió a registrar una jornada de alta tensión con suba del dólar, caída en las bolsas y un incremento en las tasas de interés que ofrecen los bancos. Según explicó, en Canal 13, el analista económico Luis Aveta, estos movimientos “son habituales en la previa de elecciones” y responden a la incertidumbre política y económica.

“Siempre que se acercan las elecciones ocurre lo mismo: hay una dolarización de carteras, por más que parezca que está todo muy tranquilo”, señaló Aveta en diálogo con este medio. Y agregó: “El capital es lo más cobarde que existe: cuando no le gusta algo, sale corriendo. Por eso cayó la bolsa violentamente y todo el que tenía pesos sueltos se fue al dólar”.

El especialista remarcó que la reacción del mercado también estuvo influenciada por “el ruido político” que generaron las discusiones recientes en el Congreso. “Quedó en evidencia que el gobierno no tiene la fortaleza para sostener vetos ni frenar leyes que le resulten incómodas. Ese ruido impactó en la plaza financiera”, advirtió.

En la jornada del lunes, el dólar paralelo subió más que lo que rinde un plazo fijo en un mes. “En un solo día, el dólar le ganó al plazo fijo mensual, que paga alrededor de 3%. Eso refleja la magnitud del salto”, explicó Aveta.

Sobre la estrategia del Gobierno, el analista sostuvo que “siempre queda margen para subir las tasas con el objetivo de captar pesos y evitar que se vayan al dólar”. Sin embargo, advirtió: “Más tarde o más temprano, eso se paga con emisión. Y la emisión se traduce en inflación. Todos terminamos pagándolo”.

De cara al escenario electoral, Aveta anticipó que podría haber un reacomodamiento cambiario. “Después de octubre, es dable esperar una nueva devaluación programada del tipo de cambio. Los precios argentinos están muy altos y conviene más comprar afuera. En algún momento, los productos importados dejarán de ser tan baratos y habrá que corregir”, analizó.

Consultado por el impacto de esa posible devaluación en la inflación, señaló: “Una de las cosas que, paradójicamente, está funcionando en Argentina es la ley de oferta y demanda. La gente tiene tan pocos pesos en el bolsillo que, aunque suba el dólar, no puede salir a comprar masivamente. Entonces, los comercios no pueden remarcar de forma indiscriminada porque no venden. Eso está frenando el traslado pleno a precios”.

En cuanto a la dinámica reciente del mercado cambiario, Aveta confirmó que el Banco Central intervino en la última rueda. “Ayer al cierre hubo una maniobra para frenar la suba. Eso permitió que hoy el dólar abriera unos 10 pesos más abajo, en torno a los $1.360, después de haber tocado los $1.370”, explicó.

El analista también destacó que el sistema financiero argentino “tiene uno de los niveles de encajes más altos del mundo”. “Los bancos deben mantener grandes sumas inmovilizadas en el Central como garantía. Parte de esos fondos están remunerados, pero siempre a una tasa menor a la inflación. Es parte del mecanismo que se usó para contener la corrida”, precisó.

Finalmente, Aveta alertó que las tasas de los plazos fijos y billeteras virtuales ya se ubican en niveles cercanos al 4% mensual. “Es una señal de que el Gobierno está dispuesto a pagar caro con tal de frenar la dolarización, aunque eso implique un mayor costo a futuro”, concluyó.