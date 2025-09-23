La volatilidad de la divisa norteamericana ocasionó siempre movimientos e impacto en la economía de los argentinos. Y los sanjuaninos no somos ajenos a eso, lejos de las grandes urbes y yacimientos petroleros, la nafta termina siendo una carga importante para las economías familiares. Pero los últimos movimientos del dólar, ¿ya impactaron en los picos de los surtidores?

De acuerdo a lo que explicó Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, en Buen Día, Día por Canal 13, “la petrolera estatal es la que mueve los precios constantemente. Esto nos genera un impacto porque no estamos acostumbrados a ver tan seguido los precios distintos”.

“La realidad es que el precio de los combustibles sube y baja permanentemente. Y todos los días hay modificaciones, tanto para arriba como para abajo”, dijo Caruso y justificó diciendo que “eso lo ocasiona la liberación de los precios”.

Acerca del precio que en la balanza viene dando positivo para las petroleras y no se traduce como baja de precios para los usuarios. “A nivel internacional el barril de petróleo aumentó el mes pasado y este mes ha bajado. Iniciamos el mes con el petróleo a 67 dólares y hoy está a 65 dólares. Entendemos que el tipo de cambio aumento, entonces eso se ve reflejado en los combustibles y los biodiesel también aumentaron e impactan en el precio”, sostuvo Caruso con relación a los elementos que hacen que se mueva el precio del combustible.

“Hay una rentabilidad cada vez más chica de parte del estacionero, los precios se mueven permanentemente, lo cual genera un problema administrativo en los establecimientos. El mercado lo marca de esa forma, nosotros tratamos de adaptarnos rápidamente a eso. Pero tenemos que entender a los consumidores y comprender que el precio de los combustibles no los tendremos tan controlados”, añadió el empresario.