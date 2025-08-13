En la previa a la licitación de deuda que el Gobierno realizará este miércoles, los bancos continúan ajustando al alza las tasas de interés de los plazos fijos. En varias entidades, el rendimiento nominal anual ya supera el 40%, por encima de la inflación proyectada para los próximos 12 meses, estimada en 21%.

El aumento responde a la menor disponibilidad de pesos en el mercado. A fines de julio, el Gobierno aplicó medidas para restringir la liquidez tras la suba del dólar que siguió al desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi). Desde agosto rige un incremento en los encajes bancarios, lo que lleva a las entidades a ofrecer mayores tasas para captar fondos y cumplir con las exigencias de efectivo mínimo.

Según el relevamiento diario del Banco Central, la tasa Badlar, que promedia los depósitos a plazo fijo a 30 días por un millón de pesos o más, subió 6,6 puntos en agosto y se ubicó este martes en 41,88%. En tanto, la tasa promedio de depósitos mayoristas (Tamar) superó los $1000 millones y alcanzó 47,75%, con un incremento de 7,5 puntos en el mes.

En el detalle por entidad, los rendimientos se ubican en torno al 40%. Incluso los bancos de mayor tamaño, que habitualmente cuentan con fondeo estable a través de cuentas sueldo, enfrentan el efecto del ajuste monetario y ofrecen tasas que no bajan del 35%.

Analistas señalan que la suba podría moderarse en los próximos días si el Tesoro inyecta liquidez con la licitación de deuda prevista. En ese escenario, los bancos contarían con mayor disponibilidad de pesos y podrían reducir el interés ofrecido a los depositantes.