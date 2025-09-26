La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) lanzaron un comunicado en el que reclaman “extrema prudencia” a la hora de fijar precios, tanto a los proveedores como a los propios supermercadistas. El llamado llega en un escenario de volatilidad cambiaria y de marcada contracción de la demanda.

Las entidades advirtieron que los supermercados deben “defender a sus clientes” y evitar convalidar aumentos especulativos. En ese sentido, pidieron a los proveedores retrotraer los precios que se ajustaron en las últimas semanas “solo por cubrirse” de las fluctuaciones del dólar, dado que “el mercado no reconoce subas injustificadas”.

Al mismo tiempo, CAS y FASA destacaron la actitud de quienes aplicaron incrementos moderados y fundamentados, acordes a la caída del consumo. Sin embargo, remarcaron que no se debe aceptar la práctica de remarcar “por las dudas”, porque eso termina afectando la confianza del consumidor en el canal supermercadista.

En paralelo, las cámaras pidieron al Gobierno nacional adoptar medidas de fondo, más allá de las urgencias electorales. Entre las prioridades señalaron la defensa del poder adquisitivo, la promoción del consumo interno y la necesidad de avanzar en reformas impositivas y laborales.

Desde el sector supermercadista del AMBA relativizaron el alcance de la advertencia y explicaron que, si bien hubo listas con aumentos, muchos se dieron luego de meses de estabilidad. Además, advirtieron que la retracción de la demanda, que lleva 20 meses consecutivos, es el principal freno a nuevas actualizaciones de precios.

El “Hot sale dólar”

La dinámica cambiaria sumó otro condimento tras el apoyo financiero del Tesoro de Estados Unidos, que aportará un swap de u$s20.000 millones. A esto se suma la reciente baja de retenciones, que permitió registrar exportaciones por u$s7.000 millones en apenas tres días.

En este contexto, el dólar oficial retrocedió: cerró a $1.305,06 para la compra y $1.354,03 para la venta en el promedio del Banco Central, mientras que en el Banco Nación terminó en $1.305 y $1.355, respectivamente.

Sin embargo, desde el sector advierten que la baja del tipo de cambio no garantiza un traslado inmediato a góndola. “Así como hoy el dólar baja, mañana puede volver a subir. Es difícil fijar una dinámica de precios con este nivel de cambios”, remarcaron fuentes supermercadistas.