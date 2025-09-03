El riesgo país argentino trepó hasta los 898 puntos básicos tras un salto del 8,32% al cierre de la última rueda, impulsado por una fuerte baja en los bonos en dólares y un mercado atravesado por la incertidumbre política y cambiaria. La presión se concentró en los títulos de mayor duración, que sufrieron pérdidas de hasta el 3,3%, reflejando la desconfianza de los inversores en la antesala de las elecciones bonaerenses.

De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), los Globales iniciaron septiembre en línea con el desempeño negativo de agosto, cuando promediaron un retroceso del 3%. “La baja se profundizó en los tramos largos, donde el GD41 cayó 3,3%, el GD46 retrocedió 3,2% y el GD35 perdió 3,1%”, detalló la entidad. En el corto plazo, el GD29 y el GD30 también mostraron descensos superiores al 2%.

El contexto internacional no ayudó: el feriado del Labor Day en Estados Unidos redujo el volumen de operaciones y el ETF EMB, que agrupa deuda emergente, retrocedió un 1%. Sin embargo, la magnitud del ajuste local superó ampliamente la de otros países comparables.

En paralelo, el Tesoro Nacional intervino en el Mercado Libre de Cambios (MULC) con ventas estimadas en 150 millones de dólares para contener la cotización del peso. La medida fue confirmada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien aseguró que “no hay ruptura del sistema cambiario” y que las operaciones se realizan con recursos propios del Tesoro, no con reservas del Banco Central.

El dólar interbancario se mantuvo en torno a los $1.361, luego de haber tocado los $1.400 en la jornada previa. Analistas privados calculan que el techo de la banda de flotación se ubica en $1.467, por lo que nuevas intervenciones podrían ser necesarias si la presión continúa.

En este escenario, la atención de los operadores se concentra en la Provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo liberal enfrenta una reñida disputa con el peronismo liderado por Axel Kicillof. Consultoras como ConoSur Investment advirtieron que un resultado concluyente en ese distrito podría modificar el humor de los mercados, mientras que un desenlace ajustado prolongaría la volatilidad.

A las tensiones políticas se suma un vencimiento clave de deuda interna: el próximo 10 de septiembre, el Tesoro deberá afrontar pagos por 25,2 billones de pesos, de los cuales más de la mitad está en manos privadas. Seg��n Mills Capital Group, se trata de “una de las licitaciones más desafiantes de la gestión actual”, altamente condicionada por el panorama electoral.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval logró revertir un inicio bajista y cerró con un leve avance del 0,32%, aunque en lo que va del año acumula una pérdida superior al 22%. Los bonos extrabursátiles mostraron una marginal recuperación del 0,2%, insuficiente para frenar el ascenso del riesgo país.

Finalmente, Moody’s advirtió que las reservas limitadas, la debilidad institucional y la falta de acceso al crédito externo seguirán presionando la calificación de Argentina. En tanto, PPI señaló que, pese a un rebote parcial en los bonos largos, la tendencia bajista continúa siendo dominante.