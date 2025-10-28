El banco digital Ualá, fundado por Pierpaolo Barbieri, anunció un recorte de personal que alcanzó a 135 empleados en distintos países de la región. La medida, que representa cerca del 8% de su nómina total, afectó principalmente a técnicos, programadores, QA testers y trabajadores del área de tecnología.

La noticia fue difundida por el periodista especializado Maximiliano Firtman y luego confirmada de manera informal por la empresa. Según su publicación, los despidos fueron comunicados este lunes de forma sorpresiva a través de correos electrónicos.

Los trabajadores cesanteados recibieron un paquete de salida voluntaria que incluye la posibilidad de quedarse con la computadora laboral, tres meses adicionales de cobertura médica y un plus sobre la indemnización legal.

Desde Ualá, en diálogo con Clarín, reconocieron el ajuste y explicaron que forma parte de un proceso de “eficientización de tareas y procesos internos” en busca de mejorar la sustentabilidad del negocio. Además, la compañía aseguró que no se prevén nuevos recortes en lo que resta del año.

El ajuste se produce en un contexto de alta competencia en el ecosistema fintech argentino, donde billeteras digitales, bancos virtuales y agentes financieros compiten por captar usuarios y sostener su rentabilidad en un mercado cada vez más exigente.

Ualá, que en los últimos años amplió su presencia regional y diversificó servicios financieros, intenta ahora reordenar su estructura interna sin afectar sus operaciones ni el crecimiento proyectado en Argentina y América Latina.