En un contexto de fuerte tensión financiera, el analista Gabriel Notario advirtió que la no renovación de un 40% de las letras que vencían esta semana podría generar presión sobre el dólar y movimientos en las tasas de interés. Cabe mencionar que el Gobierno adjudicó $9.147 billones en la licitación pero no le alcanzó para renovar el total de los vencimientos pese a que convalidó tasas de interés de hasta 69,20% en su oferta.

En diálogo con Canal 13, Notario explicó: “Están subiendo mucho las tasas de interés". A la vez añadió "Esto fue generado principalmente por sacar los instrumentos que tenían los bancos para colocar y pedir fondos de corto plazo al final del día”. Según el especialista, esa medida provocó “una movida bastante grande en las tasas y también fue un poco el motivo por el cual el dólar empezó a moverse y tuvo una suba bastante importante durante julio”.

El dólar, recordó, registró un incremento cercano al 10% el mes pasado, muy por encima de la tendencia de meses anteriores. “Durante estos días de agosto se fue acomodando un poco, bajó algo, pero ha quedado a un nivel superior”, señaló.

La no renovación total de la deuda, advirtió Notario, tendrá consecuencias inmediatas: “Es muy relevante porque implica que el lunes se va a generar una inyección de pesos en el mercado que puede generar una suba del dólar y también una baja de tasas. Esos pesos salen a demandar letras en el mercado secundario para buscar algún rendimiento”.

Ante este escenario, el Ministerio de Economía anunció una licitación de emergencia para el próximo lunes con el objetivo de absorber ese excedente de liquidez. “La tasa alta lo que pretende es tener bajo control el dólar, pero estamos viendo que les está costando", dijo. "Han hecho un gran esfuerzo en la suba de tasa y, así y todo, no lograron renovar el total de pesos que vencían”, analizó.

Criptomonedas ¿un refugio?

En paralelo, Notario se refirió al rol de las criptomonedas en el contexto actual: “Están funcionando como un refugio, no solo en Argentina sino a nivel global. Cada vez se adoptan más como instrumentos para resguardarse de los movimientos de los mercados”.

El especialista concluyó que el inicio de la próxima semana será clave: “Habrá que esperar cómo cierra esta semana y prepararse para un lunes caliente, que va a estar complicado”.