San Juan nuevamente vuelve a ser protagonista en la búsqueda de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Es que la minera Glencore, una de las más grandes del mundo, presentó oficialmente su proyecto El Pachón, ubicado en Calingasta, con una inversión estimada en USD 9.500 millones solo en su primera fase.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que, con estas presentaciones, el RIGI ya acumula 20 proyectos de distintos sectores industriales por más de USD 33.600 millones.

En el caso de Glencore, además de El Pachón en San Juan, la compañía incluyó a MARA (Agua Rica) en Catamarca, con una inversión proyectada de USD 4.000 millones. Entre ambos emprendimientos, la minera prevé una inyección de capital conjunta de USD 13.300 millones, la mayor hasta ahora registrada en el marco del programa.

El Pachón, con recursos minerales estimados en 6.000 millones de toneladas, es considerado uno de los yacimientos de cobre más importantes de la región. Su desarrollo no solo tendría un fuerte impacto en la economía provincial, sino que también consolidaría a San Juan como uno de los ejes estratégicos de la minería argentina.

Según estimaciones de la empresa, la construcción de los proyectos generará más de 10.000 empleos directos y otros 2.500 en la etapa operativa, con un efecto multiplicador en las cadenas de proveedores y servicios asociados.

“Argentina tiene el potencial de convertirse en un actor central del cobre a nivel global, y El Pachón es parte de esa transformación. El RIGI nos da previsibilidad y un marco atractivo para llevar adelante inversiones de largo plazo”, destacó Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

Por su parte, el CEO global de la compañía, Gary Nagle, subrayó: “La administración del presidente Milei merece reconocimiento por implementar el RIGI. Este marco transformó el panorama de inversión en el país y actúa como catalizador clave para el desarrollo de proyectos como El Pachón”.

De concretarse en los plazos previstos, la explotación de El Pachón marcaría un hito para la economía sanjuanina, no solo por el volumen de inversión, sino también por el posicionamiento internacional que le daría a la provincia dentro del mapa minero mundial.