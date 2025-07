La emblemática marca Mauro Sergio, insignia de la producción textil argentina, enfrenta uno de sus momentos más difíciles. La empresa Textilana S.A., dueña de la firma y radicada en Mar del Plata, despidió a 150 operarios y recortó en un 20% su producción, en medio de un proceso de reestructuración que expone la gravedad de la crisis del sector.

Desde su nacimiento en los años 70, Mauro Sergio fue un ejemplo de integración productiva, evolucionando del hilado para terceros a la confección completa de prendas. Hoy, sin embargo, la compañía se encuentra con exceso de stock y sin demanda suficiente, pese a la temporada invernal. Los gremios advierten que el plantel de trabajadores pasó de 350 a poco más de 200 empleados, con despidos sin indemnización y renuncias forzadas por sueldos depreciados y atrasos en los pagos.

Importaciones en máximos históricos

El caso de Mauro Sergio no es aislado. Más del 70% de la ropa que se consume en Argentina ya es importada. Entre enero y mayo, las compras externas de indumentaria crecieron un 136%, alcanzando un récord de US$ 1.572 millones, según datos de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). En paralelo, las importaciones textiles aumentaron un 93%, muchas veces a precios de dumping: el valor promedio por kilo fue de apenas US$ 5,67.

La industria local acusa el golpe. En lo que va del año, 68 pymes cerraron, se destruyeron 4.000 empleos y la utilización de la capacidad instalada cayó al 40%, de acuerdo con la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA). La situación se replica en el conurbano bonaerense, donde el 40% de la maquinaria industrial está paralizada.

“El daño puede ser estructural”

“El daño puede ser estructural si no se actúa ya”, advirtió el presidente de FEBA, Camilo Kahale, al alertar sobre la apertura indiscriminada de importaciones y la apreciación del peso. En la misma línea, el titular de AOTRA, Hugo Benítez, denunció que “se está premiando a productos extranjeros, en especial chinos, en detrimento del trabajo argentino”.

El sector textil genera empleo para más de 530.000 personas, el 69% mujeres, y nuclea a 24.000 empresas en 17 provincias. Es un pilar de las economías regionales, pero atraviesa su peor crisis en años. Un informe de la Fundación ProTejer confirmó que el primer trimestre de 2025 fue devastador: la mitad de las empresas registró caídas de ventas interanuales, con una merma promedio del 5%.

El drama de Mauro Sergio es el espejo de una industria que lucha por sostener su entramado productivo. La incógnita que queda abierta es si el país podrá preservar su soberanía industrial frente a un mercado cada vez más dominado por importaciones baratas, pero con un altísimo costo social.