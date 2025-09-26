Un importante proyecto minero empieza con la fase 4 de exploración en unos días

La empresa operadora NGEx Minerals confirmó el inicio de su programa de exploración Fase 4 en el proyecto de cobre, oro y plata de alta ley Lunahuasi, ubicado en San Juan, dentro del distrito Vicuña, en Iglesia. El equipo de campo ya trabaja en la preparación logística para movilizar las plataformas, con la expectativa de que la perforación comience a principios de octubre y se extienda hasta mayo.

El plan contempla la utilización de ocho equipos de perforación diamantina, incluidos algunos con capacidad para superar los 2.000 metros y perforación horizontal, con el objetivo de completar 25.000 metros de sondajes. Esta nueva etapa dará continuidad a los 43.249 metros perforados desde 2023, cuando se produjo el descubrimiento del depósito.

Según explicó Wojtek Wodzicki, presidente y CEO de la compañía, la meta es “aprovechar los logros de la Fase 3, profundizar en los cuatro estilos distintos de mineralización descubiertos en Lunahuasi y expandir los límites del depósito, que permanece abierto en todas las direcciones”.

El programa se enfocará en tres frentes:

Definir y ampliar las zonas de Marte, Saturno y Júpiter para contribuir a la futura determinación de recursos minerales.

Extender intersecciones mineralizadas y avanzar en la identificación de nuevas vetas de alta ley.

Probar anomalías a escala distrital, con el fin de descubrir otros componentes del sistema mineralizado.

Resultados previos

La Fase 3 de perforación, concluida en el primer semestre de 2025, entregó algunas de las intersecciones de cobre, oro y plata de mayor ley registradas a nivel mundial. Los ensayos confirmaron un nuevo sistema de pórfido de cobre y oro, además del hallazgo de un cuarto tipo de mineralización con oro de ley ultraalta en vetas de cuarzo.

La campaña anterior permitió consolidar la confianza en la geometría y volumen de tres zonas, bautizadas Marte, Saturno y Júpiter, todas con mineralización contigua y de gran potencial. No obstante, permanecen abiertas en todas las direcciones, por lo que la Fase 4 buscará rellenar y expandir esas intersecciones, además de explorar nuevas áreas.

“La perforación de la Fase 3 nos mostró que Lunahuasi no solo es de alta ley, sino también un sistema de gran escala y con múltiples estilos mineralizados. Creemos que lo que conocemos hasta ahora es apenas la periferia de un depósito mucho mayor”, señaló Wodzicki.

Con este plan, NGEx Minerals apuesta a seguir posicionando a Lunahuasi como uno de los descubrimientos metalíferos más prometedores de los últimos años en San Juan y en el escenario minero global.