La crisis golpea con fuerza al sector hortícola de Salta. Fernando Ortiz, un productor de la zona, reveló que debió tirar 140 toneladas de tomate y 60 de berenjena porque no logró cubrir ni siquiera los costos de producción. Según explicó, la falta de precios, la suba de insumos y el ingreso de productos de contrabando desde Bolivia dejaron a muchos agricultores al borde del colapso.

“No valen nada”

Ortiz contó que la situación es desesperante: “No cubrimos ni el costo de producirlos. La plata que nos pagan no vale nada”. El cajón de tomate se comercializa a $2500, el de berenjena a $4000 y el de banana a $3000 por 22 kilos. “Nunca vi algo así. Antes había altibajos, pero este año los precios estuvieron por el piso durante toda la temporada”, sostuvo.

El productor envía su mercadería a los mercados de Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires, aunque señaló que allí tampoco logran venderla. “No es que haya demasiada oferta, el problema es que no hay ventas”, aseguró.

Contrabando y competencia desigual

La principal denuncia de los horticultores salteños es el ingreso ilegal de tomates desde Bolivia, que se suma a la importación oficial de mercadería desde países vecinos. De acuerdo con datos del Senasa, entre enero y agosto de 2025 ingresaron al país 7633 toneladas de tomate de manera oficial, en su mayoría desde Chile y Brasil. No obstante, los productores afirman que desde Bolivia entra tomate sin registro.

El panorama es similar con la banana: en lo que va de 2025 ya se importaron 311.686 toneladas, un 13% más que en todo 2024. “Competimos con países que tienen costos en dólares mucho más bajos: energía, insumos, fertilizantes y mano de obra. Es imposible sostener la actividad”, explicó Ortiz.

La producción reducida a la mitad

El horticultor indicó que este año redujo un 50% la superficie cultivada, porque los números no cierran. “El clima fue favorable, no hubo heladas, pero el precio y los costos nos devastaron. Muchos colegas también achicaron sus fincas. Al bajar las ventas, cayó la calidad porque se redujo el uso de fertilizantes y la mano de obra de mantenimiento”, relató.

Frente a este escenario, Ortiz intenta diversificar con la producción de tomates envasados como complemento, aunque aclara que no es su tarea principal. Además, señaló que en su finca prefieren regalar bananas a los vecinos que se acercan a buscarlas para consumo propio, como una forma de evitar que se pudran en el suelo.

“La horticultura en Salta es inviable”

El productor fue contundente: “La triste historia de tirar tomates, la falta de precio y los altos costos de producción hacen inviable la horticultura en Salta”. Y remarcó que sin acciones políticas para frenar el contrabando y equilibrar la competencia, la actividad quedará cada vez más relegada.