Una especialista advirtió dudas sobre los supuestos 20.000 millones del Tesoro de EE. UU.

En medio de la expectativa por un eventual acuerdo entre el gobierno argentino y el Tesoro de Estados Unidos, la politóloga Delia De la Torre, pasó por Canal 13 y brindó un extenso análisis en el que planteó dudas sobre el alcance real de esa asistencia financiera y alertó sobre las debilidades estructurales de la economía nacional.

“El Tesoro es como un banco, pero no es el banco central de Estados Unidos", comentó. "Tiene una reserva para resolver cuestiones coyunturales. Se habla de 20.000 millones de dólares, pero no es un monto muy grande y, además, no sabemos si se lo van a prestar al gobierno argentino. Todo son especulaciones”, sostuvo De la Torre.

La especialista remarcó que no está confirmado que el dinero se entregue como un préstamo directo. Según su análisis, podría tratarse de un swap, una herramienta que permite a un país acceder a divisas de respaldo pero bajo condiciones específicas.

“Un swap es un monto de dinero que queda como respaldo. No lo podés usar libremente: si querés utilizarlo, tenés que pedir permiso y pagás un interés. Es decir, termina funcionando como un préstamo, aunque se lo presente como otra cosa. Y, de ese modo, evitan que pase por el Congreso”, explicó.

De la Torre advirtió que esta modalidad refleja la falta de liquidez y la urgencia del gobierno argentino. “Hay reservas netas negativas en el Banco Central, alrededor de 7.000 millones de dólares. Eso significa que no hay disponibilidad para pagar a los acreedores", dijo. "Los mercados reaccionan con desconfianza, los bonos bajan y el dólar sube. Todo esto viene de antes de las elecciones”, subrayó.

Condiciones y exigencias

La politóloga enfatizó que el respaldo estadounidense no sería incondicional. “El Tesoro habría puesto condiciones. Entre ellas, la posible libre flotación del dólar, lo que implicaría una devaluación, aunque se especula que podría ocurrir después del 26”, señaló.

Además, explicó que los pedidos irían más allá de lo económico. Es así como aseguro que “Se habla de exigencias clásicas como reformas laboral, previsional y fiscal, pero también de gobernabilidad". Seguidamente señaló que "En algunos documentos aparece expresamente la recomendación de lograr acuerdos con los gobernadores y con el Congreso. Esto muestra un nivel de injerencia política significativo”.

Otro punto sensible es la política agroexportadora. Por esto detalló que: “Estados Unidos pidió revisar las exenciones impositivas que el gobierno había dado a ciertos sectores, como las retenciones cero". "Esto responde a que competimos con los productores agrícolas norteamericanos por los mismos mercados, especialmente el chino”, detalló.

Para De la Torre, el problema de fondo es la debilidad estructural de la economía argentina: alto endeudamiento, déficit de reservas y dependencia de la financiación externa. “Llegamos a un endeudamiento de 300.000 millones de dólares. Es la misma lógica de cuando recurrimos al FMI: se llega a estos acuerdos en situación de debilidad, no de fortaleza”, afirmó.

La especialista también señaló el trasfondo geopolítico: “Estados Unidos busca mantener su influencia en América Latina y reducir la presencia de China en la región. Argentina, por su ubicación y recursos, es estratégica, y eso condiciona las negociaciones”.

“Hasta ahora el Congreso de EE. UU. no aprobó el presupuesto para el próximo año. Eso podría derivar en un cierre parcial de la administración y una contracción monetaria. Es un factor que añade incertidumbre sobre la disponibilidad de los fondos”, apuntó sobre el escenario.

La politóloga cerró su análisis recordando que el país ya recibió ingresos significativos en los últimos años, pero sin que se resolvieran los problemas de fondo, Concretamente dijo que: “Entraron 30.000 millones del blanqueo, 35.000 de liquidaciones de exportadores, 7.000 por el gasoducto, pero la deuda creció a 97.000 millones. Es decir, ingresó dinero pero no se tradujo en una mejora estructural. Por eso sigue la necesidad de dólares”.

Y agregó: “El FMI ya dio un respaldo importante y ahora marca distancia. Por eso el gobierno busca alternativas como el Tesoro de EE. UU., pero no hay certezas sobre el acuerdo ni sobre el impacto real que pueda tener”.