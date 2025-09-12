El desembarco de plataformas de e-commerce internacionales como Shein, Temu y Amazon ha cambiado los hábitos de consumo en Argentina y en San Juan no es la excepción. Con precios competitivos y acceso desde el celular, cada vez más consumidores eligen este tipo de compras. Sin embargo, el fenómeno abre un debate sobre el impacto en la industria nacional, en especial la textil.

La especialista en Comercio Exterior y Finanzas, Yanina Lojo, analizó el escenario y fue categórica: “En el caso de Shein y Temu, la calidad del producto depende mucho del precio que vos estés dispuesto a pagar”.

En ese sentido, insistió en que el comercio internacional cumple con los estándares y entrega los pedidos: “Entiendo que cumplen. La mercadería llega en tiempo y forma, y con la calidad acorde al precio".

Además dijo: “En Estados Unidos, por ejemplo, los controles previos son muy exigentes”. Por eso detalló "En Asia, la lógica es distinta: si vos querés mejor calidad, pagás más; si buscás algo económico, quizás no sea tan bueno. Es típico del mercado asiático”.

Respecto al debate en el Congreso sobre una eventual “Ley Anti Shein”, Lojo planteó que la mirada no debe ser prohibicionista. “El enfoque no debe ser el de prohibir, sino ver cómo la industria textil en Argentina se vuelva competitiva", dijo y a la vez sumó "No tenemos que prohibir, ya vivimos muchos años haciéndolo y no funcionó. El desafío es pensar qué podemos hacer para que el productor nacional pueda competir en otro segmento, posicionado de otra manera”.

Para Lojo, el problema no son las plataformas extranjeras sino la estructura local: “Ahí hay que trabajar fuertemente en el costo argentino. Los recursos del Congreso tendrían que estar enfocados en bajar el costo argentino para todos los industriales, no solo para la indumentaria. Reforma tributaria, mejora en infraestructura, eso es lo que realmente nos va a volver competitivos”.

La especialista recordó que entre 2020 y 2025, aun con una economía cerrada, las ventas de indumentaria no crecieron.

“El consumo en indumentaria cayó sin tener competencia internacional. Y ahora, con competencia, obviamente se acentúa. El problema está en los costos y en la estructura del sector, no en la apertura del comercio”.

Lojo señaló además que parte del boom del e-commerce internacional no necesariamente responde a nuevos consumidores, sino a un cambio en el patrón de consumo:

“Hasta hace seis meses atrás hablábamos de los tours de compras a Chile. Con la apertura de los courier, esos viajes cayeron y crecieron las compras online. La gente reemplazó lo que hacía con un viaje, por una computadora. Lo interesante sería saber cuántos de esos argentinos que hoy compran en plataformas son nuevos, y cuántos ya eran los que viajaban a comprar afuera”.

Un dato clave lo aporta una encuesta reciente: el 22,2% de los argentinos ya compró alguna vez en estas plataformas. Pero, según la especialista, falta determinar si representan un mercado nuevo o solo consumidores que cambiaron de canal.

Lojo ejemplificó la brecha de costos entre Argentina y otros países con un caso personal: “El mismo producto, misma marca y misma cadena, en España costaba €19,99, y en liquidación bajaba a €9,99. En Argentina, ese mismo artículo estaba en 79.000 pesos. Claramente hay otro problema que no pasa por culpar a Shein o Temu, sino en cómo funciona nuestro sistema comercial y tributario”.