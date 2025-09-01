La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan difundió el relevamiento correspondiente a agosto de 2025 sobre la actividad minorista en corredores comerciales y shoppings de la capital provincial.

El informe revela que, en términos interanuales, las ventas en unidades registraron una caída del 1% en comparación con agosto de 2024. Sin embargo, en la comparación mensual, los resultados mostraron una suba del 3% en ventas respecto de julio, aunque con una merma del 5% en la rentabilidad, lo que refleja el impacto de mayores costos sobre los márgenes comerciales.

El ticket promedio del mes anterior se ubicó en $70.000, mientras que los rubros más dinámicos en agosto fueron electrónica e informática, perfumería y farmacia, y marroquinería.

En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de crédito mantuvo su liderazgo con un 45% de participación, seguida por los medios electrónicos, la tarjeta de débito y, en último lugar, el efectivo.