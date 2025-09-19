Vicuña, la empresa a cargo de los proyectos mineros Filo del Sol y Josemaría, inició el proceso de licitación para contratar un servicio de perforación diamantina. La convocatoria, que se extendió a potenciales oferentes de Argentina y Chile, constituye un paso clave en la preparación de la Campaña de Exploración 2026.

El plan contempla distintas instancias, entre ellas una visita técnica a los sitios de trabajo, instancias de consultas con los oferentes y la presentación de propuestas, bajo un estricto cronograma que prioriza la seguridad y salud de las personas. Los trabajos se desarrollarán en plena Cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura.

Desde la compañía destacaron que el proceso se comunicó también a las cámaras de proveedores mineros de San Juan, con el fin de garantizar la transparencia y la participación de actores locales. La evaluación de las ofertas incluirá criterios técnicos y de seguridad, así como el compromiso de los oferentes con el desarrollo local y la sostenibilidad.

En ese sentido, Vicuña solicitó a cada empresa participante la presentación de un Plan de Gestión Social que especifique cómo se vincularán con las comunidades, el impulso al empleo local y la adquisición de bienes y servicios regionales.

“Este proceso licitatorio competitivo refuerza nuestro compromiso con el fortalecimiento de un ecosistema de proveedores que haga posible el avance de los proyectos Filo del Sol y Josemaría”, subrayaron desde la compañía, de acuerdo a lo que publicó el medio especializado en la materia Minería y Desarollo.

