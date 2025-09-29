El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reimplantó el viernes 26 de septiembre una estricta limitación a la compra y venta de dólares bursátiles. Mediante la Comunicación "A" 8336, la autoridad monetaria dictó un nuevo "cepo" que impacta directamente a quienes operan simultáneamente con el dólar oficial y las cotizaciones financieras MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Contado con Liquidación (CCL).

La norma centralizada exige que cualquier particular o empresa que adquiera divisas al tipo de cambio oficial debe firmar una declaración jurada. A través de este documento, el operador se compromete a no comprar dólares financieros (MEP o CCL) a través de la Bolsa por un período de 90 días corridos posteriores a la compra oficial.

Esta prohibición opera en ambas direcciones: la restricción no solo aplica a quien compra dólar oficial para luego ir al MEP, sino que también bloquea la compra de dólar oficial si el ahorrista u operador compró MEP o CCL en los 90 días previos. En la práctica, si una persona compró dólar oficial un viernes, recién podrá acceder a operar el dólar MEP o CCL a partir del 26 de diciembre de 2025.

El Objetivo: desmantelar el "rulo"

El principal fin de esta medida es desactivar la maniobra conocida como "rulo" o "puré". Esta operatoria generaba una ganancia instantánea al comprar dólares al tipo de cambio oficial (más barato) y venderlos de inmediato en el mercado financiero (MEP) a un precio más alto, lo que presionaba a la baja sobre las reservas del BCRA.

Tras el anuncio de estas restricciones cruzadas, el mercado cambiario reaccionó con una fuerte ampliación de la brecha. El Contado con Liquidación (CCL) escaló casi 92 pesos (un +6,8%) para cerrar en $1.462,04, mientras que el dólar MEP avanzó más de 86 pesos (un +3,5%), finalizando en $1.423,36. La diferencia con el tipo de cambio oficial, que se mantiene en $1.350 en el Banco Nación, se ubicó en 7,7% para el "liqui" y 5,4% para el MEP, con analistas reportando picos cercanos al 10% en ciertos cruces.

Impacto en la liquidez y expectativas futuras

Según los especialistas, este mecanismo de restricción cruzada opera como una barrera que reduce la liquidez en los mercados bursátiles. Al hacerlo, complica el arbitraje que solía suavizar las diferencias entre las cotizaciones.

Los analistas advierten que esta menor capacidad de arbitraje podría resultar en movimientos más bruscos en las cotizaciones. Asimismo, existe la preocupación de que, al eliminarse este canal, la presión sobre el dólar oficial pueda aumentar, especialmente durante los meses donde la demanda estacional de divisas es mayor, por ejemplo, en períodos de alta liquidación del sector agroexportador.

Cabe destacar que la normativa del BCRA no afecta la compra o venta de dólar blue, ya que este opera en el mercado informal e ilegal. No obstante, el precio del blue podría subir debido a una mayor demanda por parte de aquellos que ahora están excluidos de las operaciones formales del MEP y CCL.

El mercado cambiario se prepara con expectativa para la apertura de este lunes 29 de septiembre, con la atención puesta en las medidas implementadas por el equipo económico de Luis Caputo para contener las distorsiones. La reimposición de estas limitaciones, su efecto sobre los precios y las compras de divisas por parte del Tesoro seguirán dominando la agenda de los operadores.