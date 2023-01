El día que se incendió el Rectorado de la UNSJ

El viernes 6 de febrero del 2004 por la tarde noche ocurrió el peor incendio del que San Juan tenga memoria. El edificio central del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quedó en ruinas. Concretamente, fueron los últimos tres pisos los afectados. En este contexto, quedó al desnudo la falta de elementos de bomberos. En ese momento estaba a cargo del rectorado Benjamín Kuchen, quien charló sobre el hecho que marcó la historia de la casa de altos estudios.

El profesional de la UNSJ señaló 'yo como alrededor de las nueve de la noche estábamos todo el equipo de trabajo gabinete que todas las tardes trabajábamos. Ese día la señora que era encarga de cerrar todas las puertas, había tenido la orden de comprar las pastillas para fumigar. Nosotros nos fuimos y ella hizo su tarea. Cerro todo y el edificio quedó vacío''. Al poco tiempo le llegó un aviso a Kuchen, 'unas personas que estaban en el café del frente vieron que salía humo de una ventana, avisaron a la policía. Ellos llamaron a mi secretaria'.

En el momento en que le informan que el rectorado se estaba incendiando, él pensó que era una broma. Luego mencionó que lo opinó y fue a ver que pasaba. Al llegar ver una enorme cantidad de personas en el lugar, mirando al cielo. Allí ya estaban los camiones de bomberos que estaban buscando sofocar las llamas, pero no llegaban con el agua a donde debían llegar. Lo que si le indicaron es que habían bomberos en el interior del edificio. 'Vi que salía poco de llama el humo por la ventana, pero la información era que estaban apagando. Pero resulta que cuando se rompieron los vidrios del lado sol, el viento hizo que eso se prendía fuego y cuando se prendió fuego todo el archivo bueno, ya entonces sí empezó la llama a prender todo'.

' La gente empezó a especular, que se iba a prender fuego todo, porque era imparable. Se quemaba todo, absolutamente todo se estaba se estaba aprendiendo fuego' recordó el exrector. Las llamas eran cada vez más grandes. La reacción de Kuchen fue 'expectante, no sabía qué hacer y al ver que no se podía hacer nada, cómo se quemaba. Eso era una situación confusa'. A ello le sumó 'ver como esa es edificio el cual yo trabajaba todos los días estaba quemando, me iba destruyendo, la percepción que me daba ese era sumamente negativa'.

Allí fue cuando, con autoridades y personal de la UNSJ planificaron una reunión del Consejo Superior para ver cuál sería el accionar. La misma se produjo en el Palomar. La reunión fue muy compleja. Esa misma noche hubo acusaciones, principalmente indicó que algunos lo señalaron como el autor del fuego, según decían buscaba quemar papeles que no lo dejaban bien parado. En esa reunión conformaron un comité de emergencia que definió una serie de pautas, las mismas, según Kuchen fueron impuestas por este comité y que él no tenía poder decisivo alguno. Es así como limitaron al total las funciones que poseía hasta ese momento.

Lo que hizo ante esta situación, fue convocar a su núcleo más cercano para resolver esta cuestión, y allí buscar resolución a los puntos críticos para que la universidad siga funcionando. Él lo que buscaba era rescatar el centro de cómputos, con gestiones en ingeniería lograron restablecer el sistema. 'Tuve mucho de apoyo, todos se movilizaron para que todo funcionará y la UNSJ no tuvo ningún párate' señaló. Muchas de las secretarias y aspectos administrativos se trasladaron a otros edificios de la universidad para evitar que afectará a todo el personal y alumnado. 'Me conmueve recordar todo, porque fue una enorme desgracia, y con el tiempo implicó una serie de cosas que no hubiera podido hacer' detalló Kuchen.

El arquitecto Jorge Cocinero, quien fuera candidato a rector y un defensor del patrimonio edilicio recordó ese día: 'la verdad que fue un momento bastante difícil. Andaba por el centro del el vehículo y escucho en la radio que se está incendiando el rectorado. Así que en ese momento tome la intención de arribar para ver que lo que estaba pasando, pero vi que la cosa estaba un poco controlada y a la noche cuando llegue a casa, me entero de que el incendio seguía. La verdad que fue muy conmovedor en ese momento la pérdida que había'.

'Yo lo querían vender no, no era buen edificio, pero para esta época no era acorde' señaló. A ello detalló que había que ponerlo en orden y para ello debían poner en marcha un análisis de todos los organismos de la UNSJ. Determinaron que si se podía arreglar. Aunque era 'muy costosos y complejo y se hizo y eso le dio una solidez muy interesante'. 'Yo no recuerdo haber recibido alguna advertencia sobre el edificio, si recuerdo que estaba todo muy mal' señaló.

El cuerpo de bomberos estaba integrado por el actual jefe Carlos Heredia y él lo recordó señalando 'tomamos conocimiento por un llamado, y de inmediato se activó el operativo'. Lo que generaron y complicó todo, fue el corte de energía, porque evito que llenarán los tanques detalló Kuchen. Otro de los bomberos indicó que cuando sintieron las sirenas, ' yo estaba las funciones agencia municipal, ya se comenzó a ver la columna de humo del edificio, así que inmediatamente nos dirigimos el lugar'. Ello vieron las llamas y como actuaron los bomberos. Heredia aludió a que este fue un hecho sin precedentes en el microcentro 'no tenemos un hecho similar hasta hoy'.

Lograron recuperar algunos archivos, y reconstruyeron información que estaba en archivos nacionales. La oficina de Kuchen se perdió totalmente. Luego de este incendio llegó la reconstrucción, pero no solo fue el incendio, sino también inundación a causa del agua usada y que se acumuló. El pago de la compra del edificio al Banco Hipotecario fue con dinero de la universidad, quienes se opusieron fueron quienes eran parte del Consejo Superior. Ellos indicaban que el rectorado debía ubicarse en el Complejo Universitario Islas Malvinas.

' El financiamiento de la compra del edificio fue muy complicada finalmente. Fuimos convenciendo a los consejeros, muchos entendieron que era una cosa valiosa' recordó. A la vez añadió 'Cuando hicimos la compra logramos comenzar con la reconstrucción, hubo una larga reunión para ello'. Para esto también tuvieron el apoyó del Ministro de Educación Filmus.

La causa se investigó en la Justicia. A lo que Kuchen fue citado en más de una oportunidad para declarar. La justicia determinó que no fue una negligencia, sino un descuido con el método del elemento para eliminar los ácaros. A pesar de ello, el profesionaL destacó que a la larga fue algo provechoso porque hoy la UNSJ cuenta con un edificio en condiciones, moderno y con multiplicidad de usos.