EL DÍA QUE | La Alianza se convirtió en Gobierno en las elecciones de 1999

El 16 de mayo 1999, Alfredo Averlín fue elegido gobernador de la provincia de San Juan, fue el clímax de una construcción política opositora que logró lo que parecía imposible, derrotar a Jorge Alberto Escobar. La Alianza sumó el 58 por ciento del electorado sanjuanino. Todo se diluyo con el juicio político el veintiséis de agosto de 2002. Uno de los testigos y protagonistas directos de esta historia es Alfredo Avelin Nollens, quien habló con Daniel Tejada de todo lo que respecta a este tramo de historia sanjuanina.

El referente de la política sanjuanina mencionó en Canal 13 'la política es sentimiento de pasión, de amor, de patriotismo, dejar todo para poder solucionar problemas de la sociedad y estas cosas son las que llevan a que uno tengo una decisión y el hacer política es una decisión de vida. Eso es lo que yo tenido desde hace muchos años'. A la vez recordó que el primero que comenzó a planificar la Alianza en San Juan fue Leopoldo Bravo. En ese momento, la Cruzada Renovadora estaba en segundo lugar como fuerza política y el primero lo tenía el justicialismo encabezado por Escobar.

'Luego de conversar, empezamos a convocar a la gente a partidos, a sectores por ejemplo el radicalismo, al frente grande, a democracia cristiana En definitiva metimos 17 partidos’ recordó Avelín Nollens. Para él y muchos de los que encabezaban esta Alianza, había un único hombre con la capacidad de unir a las fuerzas y quedar en la gobernación de San Juan y él era Alfredo Avelin. 'La figura de Don Alfredo Avelin era el hombre que estaba más posicionado y estaba más allá de los partidos y de todo' detalló.



Con nación había buena relación, pero para ellos hubo un error que cometió el justicialismo y los dejó con el amplió triunfo. 'Escobar cometió el error de dejar que la elección provincial fuera de las dobladas de la nacional’ sentenció.

'El país estaba cansado de justicialismo y miraba con buenos ojos a esta alianza que se estaba construyendo' marcó el referente. En la misma línea, aludió a que ellos jugaron para quedarse con la gobernación. También explicó la anterior sumatoria de votos con la ley lemas en 1999, arme 7 listas de diputados y 17 listas de concejales' confesó.

El político señaló 'justicialismo enseñaba a su gente, pero sin lugar a dudas lo pasamos por arriba, fue muy fuerte lo que hicimos'. Luego de ello puntualizó que 'desde el justicialismo en ese momento encabezado por José Luis Gioja pensaban que si nos dejaba ni van a perder la provincia para siempre'.

Los puntos que resaltó Avelín Nollens es que Don Alfredo mando cartas De La Rúa para que convocar a la gente, además le explicara lo que pasaba esto en respecto a la minería, ya que él se oponía a la megaminería,

Respecto a la caída de la Alianza mencionó que hubieron muchos factores 'uno de ellos era la gran y pesada deuda que tenía la provincia'. También recordó juicio político ya que había 'cartas de la secretaría general de UDAP agradeciendo Don Alfredo por no bajar el sueldo a los docentes pero después pidieron el juicio político'. En este marco detalló 'el error más grave que cometieron algunos sectores políticos fue que avalaron destituido a la Avelín, esto llevó a qué no hubiera confianza para armar este tejido de alianza y el más beneficiado fue Gioja.'

Entre sus palabras finales mencionó que la intención del justicialismo 'era destruir la fuerza política que creamos con la Alianza y el segundo lugar lograr el ingreso de la megaminería'.

