La restauración de la histórica Escalera Imperial de Mar del Plata, inaugurada el sábado por la tarde, apenas sobrevivió poco más de 12 horas: este domingo el lugar amaneció con daños ocasionados por el vandalismo.

Entre los destrozos, uno de los copones recién restaurados fue arrancado, arrojado al suelo y destruido junto a la planta que tenía en su interior.

Ante la situación, el intendente Guillermo Montenegro expresó su indignación en redes sociales: “No merecen vivir en Mar del Plata. Es un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa”.

Montenegro adelantó que presentará una denuncia penal para que la Justicia investigue y castigue a los responsables.

“No pueden destruir así las cosas como si no valieran nada. No tienen aprecio por el esfuerzo, ni la historia, ni el dinero, ni el tiempo que representa este ícono. Y como tienen tan poca neurona y su vida vale tan poco porque son cabezas de termo creen que tienen que ir a dejar marcas en las cosas que son de todos”, agregó.

El valor histórico

La Escalera Imperial, construida a comienzos del siglo XX, forma parte de uno de los extremos de la Bahía Bristol, junto a la rambla, el ex-Hotel Provincial y el Casino Central.

Su reconstrucción comenzó el año pasado bajo la dirección de Constanza Addiechi, responsable de la Dirección de Restauración de Monumentos del municipio. El trabajo se basó en documentos y planos originales del paisajista Carlos Thays, que en 1900 diseñó ese paseo.

La obra incluyó:

La recreación de los 90 metros de pasamanos desaparecidos.

La reparación de peldaños, descansos, pilares y muretes.

La fabricación de 275 reproducciones de balaustres y 24 copones ornamentales, cada uno con plantas.

El acto de inauguración, realizado el sábado por la tarde, contó con la presencia de autoridades locales, la Guardia del Mar, la Banda de Música de la Base Naval y Carlos Thays, bisnieto del célebre paisajista.