El economista Diego Hagmann consideró que el Gobierno nacional “esper bajar el costo argentino. El problema es que no es rápido. Esto es un proceso”.

En el programa “Jorge por la mañana”, que se emite por Canal 13, Hagmann explicó que el programa de Javier Milei “plantea que tenemos un gran costo argentino, que es real. Tenemos mayores tasas tributarias que en el resto de los países de la region. Tenemos barreras parafiscales más grandes y eso impacta muy fuerte".

Según el especialista, "el Gobierno no propone no devaluar, porque de esa manera le estaríamos cargando la competitividad a toda la sociedad, hasta a los más humildes. Ahora la cuestión es bajar el costo argentino. ¿Cuál es el problema?: no es rápido, esto es un proceso”.

En el programa conducido por Jorge Olivero, Hagmann consideró que “los grandes agregados macroeconomicos están bastante controlados. Hoy podríamos decir que hay una especie de ancla fiscal monetaria y cambiaria muy fuerte en el Gobierno. Tenemos un programa económico bastante sólido. Lo fundamentan los grandes principios. Equilibrio fiscal. Eso se está cumpliendo bastante bien”.

En cuanto a la situación fiscal, el especialista consideró que “se está ahorrando. No existe la magia. Si hay déficit fiscal se puede pagar con superavit fiscal. Si no hay superavit, con deuda. Y si no, con venta de bienes públicos. Hoy hay superavit fiscal”.

En cuanto al futuro económico, consideró que “hoy la parte macroeconomica está bastante encaminada. Pero falta muy mucho. La lógica con la que se está realizando este programa económico es muy distinta a lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años. Antiguamente todos sabíamos que el gasto público nunca bajaba. El sector privado iba perdiendo competitividad frente al sector externo y la única manera de tener competitividad era devaluando, para que el cambio sea mas competitivo”.

Al reafirmar que “hay que bajar costos sin devaluar”, agregó que “en el mientras tanto tenemos estos temas. Uno va y compra en Chile tres veces mas barato. La inflación actual es la real. Se dejó de emitir moneda, hay menos déficit. Entonces se observa un reacomodamiento de precios”.