El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo en La Plata y calificó las legislativas como “una elección crítica en medio de una situación compleja”. Durante su paso por la mesa electoral, reclamó que el gobierno nacional se comprometa con la coordinación de políticas en áreas clave y se refirió a la necesidad de un canal de diálogo directo: “Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo”.

Kicillof también aprovechó para cuestionar la implementación de la nueva modalidad de votación con la Boleta Única de Papel (BUP). Señaló que no entiende la necesidad de reemplazar el sistema tradicional, más económico y con experiencia comprobada, por uno más costoso y que genera confusión entre los votantes. Al mismo tiempo, advirtió que “se va a votar qué pasa en Argentina”, resaltando la importancia de la elección para definir el rumbo del país.

Sobre la posible reforma laboral anunciada por el gobierno nacional tras los comicios, Kicillof anticipó críticas: afirmó que los datos muestran “200 mil nuevos desempleados” y consideró que la medida no va “a funcionar” si se impulsa sin consenso. En ese marco, insistió en la necesidad de que las distintas jurisdicciones trabajen coordinadamente, más allá de afinidades políticas, para garantizar la seguridad, la educación, los alimentos y la situación social.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en la provincia, pese al temporal de los días anteriores, y Kicillof destacó que las escuelas estaban “un 99,9 % en condiciones”. Su mensaje combina el llamado a la participación ciudadana con un claro cuestionamiento hacia el oficialismo que lidera Javier Milei, al que reclama mayor apertura al diálogo institucional para afrontar los desafíos que atraviesa el país.