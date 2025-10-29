Un insólito hecho ocurrió en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, cuando un empleado de comercio denunció que su exnovia le robó la moto mientras él se encontraba dentro de un boliche. El episodio tuvo lugar durante la madrugada del lunes y la maniobra de la mujer sorprendió a todos: logró llevarse el vehículo haciéndose pasar por su propietaria.

Según relató el damnificado, llegó al local bailable ubicado sobre la autopista Juan Domingo Perón cerca de la una de la mañana y dejó su Honda Smash en el estacionamiento. Al salir, alrededor de las cinco, descubrió que la moto ya no estaba en el lugar.

El personal de seguridad del establecimiento le explicó que, alrededor de las tres de la madrugada, una mujer se presentó diciendo que había perdido el comprobante del estacionamiento. “Mostró un manojo de llaves, encendió la moto y se fue como si nada”, comentó el encargado, quien incluso alcanzó a tomarle una foto antes de que se marchara.

Al ver la imagen, el joven reconoció de inmediato a su exnovia, quien aparentemente había conservado una copia de las llaves y aprovechó la ocasión para robarle el vehículo.

El denunciante radicó la presentación en la Comisaría Comunitaria N°12. La Policía investiga el hecho y revisa las cámaras de seguridad del boliche y de la zona con el objetivo de identificar a la mujer y recuperar la moto.

En tanto, este caso se suma a otros episodios similares ocurridos en distintos puntos del país. La semana pasada, por ejemplo, un joven de 23 años fue detenido en Palermo tras circular sin casco ni papeles en una moto robada. Al ser interceptado, aseguró que la había encontrado “con la llave puesta”.