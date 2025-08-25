¿Fuegos artificiales o señales narco?: los «festejos» diarios que inquietan a Mendoza

Desde hace tiempo, en los barrios del Gran Mendoza, la medianoche ya no sólo marca el cambio de día. Cuando el reloj marca las 00, fuertes explosiones interrumpen el silencio y encienden el debate entre vecinos: ¿se trata de simples festejos familiares o de un código utilizado por el narcotráfico para anunciar la llegada de drogas a los barrios?

Lo que comenzó como comentarios aislados en redes sociales, pronto se transformó en una discusión masiva. En la red X, decenas de mendocinos aseguraron escuchar con puntualidad inquietante los estruendos en Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y otras zonas. “Es como un reloj: cuando el reloj marca las 12, suenan los tiros”, escribió un usuario, mientras otros cuestionaban la teoría narco: “Si la droga se vende a toda hora, ¿qué sentido tiene anunciarla a las 12 en punto?”.

La hipótesis más repetida es que los fuegos artificiales funcionan como una “alarma” para señalar la llegada de estupefacientes o como una demostración de poder entre bandas rivales. “Es como si estuvieran marcando territorio, diciendo: ‘Aquí estamos nosotros’”, explicó un vecino de Guaymallén.

Aunque muchos relativizan el fenómeno y lo asocian a casamientos, fiestas de 15 años o partidos de fútbol, la reiteración diaria de estos “shows de artificio” genera sospechas. “Imposible que alguien cumpla años todos los días a la misma hora durante semanas”, ironizó un vecino de Maipú.

La modalidad, según testimonios, se habría replicado en Mendoza después de observarse en Rosario durante la pospandemia, donde la venta de drogas en “búnkers” era anunciada con pirotecnia. Ya no bastan las zapatillas colgadas en cables de luz como señal de un “kiosco” narco: ahora, con sólo salir al patio o al balcón a la medianoche, se puede ver dónde estallan los fuegos.

Vecinos de distintas zonas coinciden en que tras las detonaciones llegan autos y motos al lugar señalado, lo que refuerza la sospecha de que se trata de un mecanismo para atraer compradores. “Ahí se venden drogas, es todos los días igual”, repiten con fastidio.

El fenómeno también tiene consecuencias colaterales: los estruendos afectan a personas con autismo, bebés, adultos mayores y animales domésticos. “Lo peor es la impunidad con la que pasa todo. La policía sabe y no hace nada”, denunció un usuario en redes.

En off, fuentes policiales reconocen que están al tanto de la situación y que los puntos donde se registran explosiones coinciden con lugares de venta de droga. Sin embargo, la práctica parece extenderse y cambiar de ubicación a medida que la presión policial aumenta.

Así, las madrugadas mendocinas se han acostumbrado a estas “campanas de medianoche” que ya no anuncian fiestas ni victorias deportivas, sino un problema cada vez más instalado en la vida cotidiana de los barrios.

Fuente: Mendoza Post, Mendoza Today, El medio. Toro Poderosa y MDZ.