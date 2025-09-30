El Gobierno nacional confirmó que el próximo fin de semana largo de octubre se concretará al trasladar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente se conmemora el domingo 12 de octubre, al viernes 10. La medida, adoptada por la Jefatura de Gabinete de Ministros y oficializada mediante la Resolución 139/2025, publicada el 27 de agosto como parte del Decreto 614/2025, busca potenciar la actividad turística y social.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó que “este nuevo fin de semana largo es crucial para la industria turística, ya que permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país”.

Con esta modificación, habrá tres días consecutivos de descanso: viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, lo que permitirá organizar escapadas cortas y encuentros familiares, en coincidencia con una de las fechas más emblemáticas para la diversidad cultural argentina. El sector turístico celebró la decisión, considerándola una oportunidad para incrementar la ocupación hotelera y dinamizar la gastronomía, el transporte y otros servicios asociados.

Más fines de semana largos hasta fin de año

El calendario de 2025 ofrecerá otras oportunidades de descanso extendido. En noviembre, se habilitará un fin de semana extralargo de cuatro días:

El viernes 21 de noviembre fue declarado no laborable con fines turísticos.

A esto se suma el traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que pasa del jueves 20 al lunes 24 de noviembre.

De este modo, el período de descanso será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, con el objetivo de prolongar el flujo turístico y distribuir mejor los ingresos en el sector.

El Decreto 614/2025 argumenta que estas medidas buscan “desestacionalizar” la oferta turística y mantener el dinamismo de los feriados trasladables. Además, la normativa permite sumar hasta tres días turísticos por año para fortalecer las economías regionales.

El sector turístico considera que este fin de semana largo funcionará como un “motor” para el cierre de temporada, con altas expectativas de ocupación, siendo uno de los más relevantes después del Carnaval y Semana Santa.

En diciembre, el calendario contempla otro fin de semana largo, del sábado 6 al lunes 8, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible que favorece un nuevo período de descanso.

Por su parte, la Navidad, el jueves 25 de diciembre, se mantendrá como feriado nacional inamovible pero no generará un fin de semana largo, aunque sí representará una pausa significativa en la actividad laboral y educativa.